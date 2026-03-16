Nghi vợ cũ có bạn trai mới và cái kết 13 năm tù 16/03/2026 15:07

(PLO)- Nghĩ vợ cũ có bạn trai mới, bị cáo Nguyễn Tấn Phát đã nổi cơn ghen tuông và đâm nạn nhân thương tích 75%.

Ngày 16-3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Phát (41 tuổi, ngụ TP.HCM) 13 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Nguyễn Tấn Phát và chị ĐTBP kết hôn và có 2 con chung. Năm 2021, Phát và chị P ly hôn nhưng vẫn chung sống. Trong thời gian này, Phát nghi ngờ chị P có quan hệ tình cảm với nhiều người khác nên cả hai thường xuyên cãi nhau.

Bị cáo Nguyễn Tấn Phát. Ảnh: MX

Đến tháng 4-2024, Phát chuyển về sống tại nhà cha mẹ ruột tại xã Bà Điểm, TP.HCM.

Khoảng 17 giờ ngày 23-1-2025, trên đường đi làm, Phát đi ngang qua tiệm massage hội người mù và nhìn thấy chị P đang nói chuyện điện thoại. Nghi ngờ chị P nói chuyện với bạn trai nên Phát quay lại kiểm tra điện thoại, rồi hai bên xảy ra cãi vã.

Sau đó, Phát đi uống bia và gọi điện thoại cho chị P nhiều lần nhưng không liên lạc được. Do tức giận nên đến khoảng 19 giờ 40 cùng ngày, Phát đặt xe về nhà chị P để nói chuyện.

Trên đường đi, Phát mua một cây kéo rồi giấu vào túi quần phía trước bên phải với ý định đâm chị P cho thỏa cơn tức giận.

Khi đến nhà chị P, Phát đi thẳng lên phòng ngủ, đâm liên tiếp nhiều nhát trúng vào phần bụng, vùng hạ sườn phải và hông của chị P.

Lúc này, con trai của chị P chứng kiến sự việc nên đã tri hô người nhà đến vào khống chế, giật được cây kéo từ tay Phát rồi đưa chị P đi cấp cứu.

Theo kết luận giám định, chị P bị thương tích 75%, trong đó thương tích tại vùng bụng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 1-2-2025, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tấn Phát về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 17-6-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phát về tội giết người. Tại CQĐT, Nguyễn Tấn Phát khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.