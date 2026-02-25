Ghen tuông, sát hại người yêu cũ 25/02/2026 19:53

(PLO)- Thấy người yêu cũ đi với người đàn ông khác về nhà, người đàn ông liền xông ra dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 25-2, Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Nguyễn Việt Thanh (38 tuổi, ngụ xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra về tội giết người.

Thông tin ban đầu, Thanh có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với chị TTN (43 tuổi, ngụ xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp). Khoảng tháng 11-2025, chị N. chia tay nhưng Thanh vẫn thường xuyên liên lạc níu kéo tình cảm.

Nghi phạm sát hại người yêu cũ do ghen tuông. Ảnh: CA

Biết được chị N. Ngọc có mối quan hệ với người đàn ông khác nên Thanh ghen tuông. Tối 24-2, Thanh mang theo dao đi đến nấp vào vách nhà chị N. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy chị N. đi cùng người đàn ông lạ về nhà thì Thanh lao ra đâm nhiều nhát vào người chị N.

Chị N. bỏ chạy ra đường trước nhà thì bị té ngã và bị Thanh đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ