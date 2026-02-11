Truy tố kẻ sát hại 4 người trong gia đình vợ tại Đắk Lắk 11/02/2026 11:05

(PLO)- Sau khi gây án, Thuận lục soát, cướp 6 triệu đồng, một điện thoại di động của bà mẹ vợ rồi tẩu thoát...

Ngày 11-2, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi) về các tội giết người, cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị can Nguyễn Nam Đại Thuận. Ảnh: CA

Theo cáo trạng, năm 2022, Thuận kết hôn với chị NTKH và có một con chung là cháu NCTM.

Vì biết Thuận nghiện ma túy, không lo làm ăn nên bà TTD (là mẹ đẻ chị H), đã đưa chị H và cháu M về ở sống chung tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Khoảng 20 giờ ngày 12-9-2025, sau khi đã sử dụng ma túy, Thuận cho rằng bị gia đình vợ đối xử không tốt, nhiều lần gọi điện thoại nhưng chị H không nghe máy nên nảy sinh ý định giết cả gia đình chị H.

Trong đêm 12-9-2025, Thuận lấy búa đinh, dao bầu cho vào ba lô rồi đón xe thồ đến nhà bà D.

Rạng sáng 13-9-2025, Thuận xông vào nhà bà D, dùng búa, dao bầu sát hại 4 người trong gia đình vợ. Trong đó, chị H, bà D và anh BHN (em ruột chị H) bị Thuận đâm, chém nhiều nhát, tử vong tại chỗ.

Cháu TTTP (con riêng chị H) bị Thuận chém bị thương nhưng leo tường rào, chạy thoát.

Sau khi gây án, Thuận lục soát, cướp số tiền 6 triệu đồng, một điện thoại di động của bà D rồi tẩu thoát.

Trên đường tẩu thoát, Thuận dùng dao thái lan khống chế cướp xe máy cùng hai điện thoại di động của một phụ nữ đi đường. Khoảng 8 giờ 30 ngày 13-9-2025, công an bắt giữ Thuận tại một đồi thông thuộc địa bàn phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.