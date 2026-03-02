Cuộc thi 'Công dân với bầu cử': Hơn 12.000 lượt dự thi, đã có danh sách thí sinh đạt giải Kỳ 4 02/03/2026 16:35

Sau một tuần tranh tài sôi nổi với 12.670 lượt dự thi, Ban Tổ chức cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031” đã công bố danh sách thí sinh đạt giải Kỳ 4.

Không chỉ là những con số, phía sau mỗi bài dự thi là sự chủ động tìm hiểu pháp luật, là tinh thần trách nhiệm của người dân trước ngày bầu cử.

Theo Ban Tổ chức, các bài thi đạt giải đều trả lời chính xác bộ câu hỏi trắc nghiệm bám sát quy định của Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; đồng thời có thời gian dự thi phù hợp theo thể lệ chương trình. Quá trình rà soát, đối chiếu đáp án được thực hiện kỹ lưỡng nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch.

Ảnh: TRẦN MINH

Chia sẻ khi biết mình đạt giải, một thí sinh cho biết ban đầu tham gia cuộc thi chỉ với tâm thế tìm hiểu thêm kiến thức, nhưng càng làm bài càng nhận ra vai trò quan trọng của cử tri trong việc lựa chọn người đại diện. “Mỗi câu hỏi không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn giúp tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trước ngày bầu cử" - thí sinh này nói.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết điều đáng mừng không chỉ nằm ở số lượng 12.670 lượt dự thi, mà còn ở sự lan tỏa trong cộng đồng. Nhiều người sau khi tham gia đã chia sẻ đường link cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng dự thi, tạo nên hiệu ứng tích cực, góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với đời sống.

Căn cứ kết quả chấm thi và đề nghị của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức công bố các thí sinh đạt giải Kỳ 4. Trong đó, giải Nhất thuộc về thí sinh Võ Tấn Dũng; giải Nhì thuộc về thí sinh Võ Minh Quân. Giải Ba gồm các thí sinh: Nguyễn Lê Cẩm Hằng; Nguyễn Mạnh Cường.

Chi tiết thí sinh đạt giải được công bố tại đây: https://congdanvoibaucutphcm.plo.vn/tin-tuc/quyet-dinh-cong-bo-giai-ky-4-9.

Ban Tổ chức đề nghị các thí sinh đạt giải chủ động liên hệ để xác nhận thông tin và hoàn tất thủ tục nhận thưởng theo thể lệ cuộc thi. Đầu mối liên hệ: Sở Tư pháp TP.HCM (141-143 Pasteur, phường Xuân Hòa), điện thoại 028.38242893; hoặc ông Vũ Thái Hùng - Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, số điện thoại 0903.876.896.

Đáp án Kỳ 4 đã được công bố trong tài liệu đính kèm để người dân tiện tra cứu: Dap-an-Ky-4-Cuoc-thi-Cong-dan-voi-bau-cu-2026.pdf..pdf

Giải thưởng sẽ được trao tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến Ban Tổ chức sẽ thông trong thời gian tới.

Cuộc thi “Công dân với bầu cử” được tổ chức thành sáu kỳ liên tiếp, nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm công dân trước sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.