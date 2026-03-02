Hội thề không tham nhũng độc đáo ở Hải Phòng

(PLO)- Tại Lễ hội Minh Thề, từ hương chức đến dân thôn cùng thề không tham nhũng. Đây là lễ hội độc đáo ở Hải Phòng với tuổi đời hơn 500 năm.
Tương truyền, làng Hòa Liễu xưa kia là vùng đất hoang đầy lau sậy, chỉ có chim trời trú ngụ. Khi người dân đến đây khai hoang lập ấp đã đặt tên là Lan Điều. Từ cuối thế kỷ 13, chùa Hòa Liễu được xây dựng với tên Thiên Phúc Tự. Đây là một trong những chùa tháp tráng lệ của Phủ Dương Kinh xưa. Ảnh: NS
Đến triều Mạc giữa thế kỷ 16, Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn - vợ của Thái Thượng Hoàng Mạc Đăng Dung đến vùng đất này, thấy đồng đất chua mặn, nghèo khó nhất vùng, Thái Hoàng Thái Hậu đã bỏ tiền của, làm chủ hưng công và vận động 35 vị hoàng thân quốc thích, quan lại cấp cao triều đình nhà Mạc góp tiền, góp của tu tạo ngôi chùa cổ. Ảnh: NS
Năm 1561, Thái Hoàng Thái Hậu và dân làng đã lập ra Hịch văn Hội Minh Thề, với những giá trị lớn lao về đạo đức, lối sống, phép tắc ứng xử trong cộng đồng. Hịch văn Hội Minh Thề rất ngắn gọn, súc tích, quy định trực tiếp những điều được làm, phải làm và những điều không được làm cho tất cả các thành phần từ hương chức đến dân thôn. Ảnh: NS
Cũng chính bởi vậy, Lễ hội Minh Thề được tổ chức ngay trong khuôn viên đền - chùa Hoà Liễu, nơi thờ Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn. Hịch văn định rõ: "Nếu lấy của công làm việc công được thần linh ủng hộ. Nhược bằng, có lòng tham, lấy của công về làm của tư, nguyện cầu thần linh đả tử". Đây có thể coi là những lời thề không tham nhũng nếu đối chiếu với thời hiện đại ngày nay. Ảnh: NS
Trải qua biến cố, thăng trầm lịch sử, Lễ hội Minh Thề dần bị mai một. Sau khi cụm Di tích đền - chùa Hoà Liễu được nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Ba và công nhận Di tích Lịch sử văn hoá cấp quốc gia (năm 1993), lễ hội mới được bắt tay vào phục dựng. Với những giá trị văn hóa độc đáo, năm 2017, Hội Minh Thề của làng Hòa Liễu được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: NS