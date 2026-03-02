Hội thề không tham nhũng độc đáo ở Hải Phòng 02/03/2026 15:23

(PLO)- Tại Lễ hội Minh Thề, từ hương chức đến dân thôn cùng thề không tham nhũng. Đây là lễ hội độc đáo ở Hải Phòng với tuổi đời hơn 500 năm.