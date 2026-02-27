Phim Tết 'Nhà ba tôi một phòng' của Trường Giang vượt 100 tỉ đồng 27/02/2026 19:47

(PLO)- Phim Tết 'Nhà ba tôi một phòng' của Trường Giang chính thức vượt 100 tỉ đồng sau gần 11 ngày ra rạp dù tụt hạng doanh thu theo ngày (theo Box Office Vietnam).

Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến 19 giờ 20 phút ngày 27-2, phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng chính thức vượt mốc 100 tỉ đồng sau gần 11 ngày ra rạp.

"Nhà ba tôi một phòng" vượt 100 tỉ đồng sau 11 ngày ra rạp. Ảnh: Chụp màn hình.

Đây được xem là thành tích khá ổn đối với phim Tết của Trường Giang trong mùa phim Tết sôi động năm nay.

Thành tích này không chỉ phản ánh sức hút thương hiệu, mà còn mở ra một cột mốc mới trong hành trình sáng tạo của Trường Giang khi lần đầu tiên anh đảm nhận vai trò đạo diễn cho chính tác phẩm của mình.

Doanh thu ấn tượng

Nhà ba tôi một phòng thuộc thể loại gia đình, hài, tâm lý, xoay quanh chủ đề gia đình với những mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa cha (ông Thạch – Trường Giang đóng) và con gái (Hoài An – Đoàn Minh Anh đóng).

Hoài An muốn thay đổi cuộc sống hiện tại, theo đuổi giấc mơ ở lĩnh vực thời trang, trong khi ông Thạch mong con nối nghiệp nghề làm mắm truyền thống. Bộ phim mang đến một lát cắt gần gũi về gia đình Việt hiện đại, nơi yêu thương đôi khi bắt đầu từ sự thấu hiểu.

Dù đạt doanh thu ấn tượng, bộ phim Nhà ba tôi một phòng – đứa con tinh thần của Trường Giang – vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều khán giả đánh giá cao cách phim khai thác đề tài tình thân theo hướng giản dị, mộc mạc. Thay vì xây dựng những cao trào bi kịch quá nặng nề, Nhà ba tôi một phòng chinh phục người xem bằng các chi tiết đời thường, gần gũi và giàu cảm xúc. Diễn xuất tự nhiên cùng không khí ấm áp cũng là yếu tố giúp bộ phim ghi điểm trong lòng công chúng.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng phim vẫn đi theo mô-típ quen thuộc của dòng phim gia đình Việt: Mâu thuẫn thế hệ, hiểu lầm chồng chất, biến cố xảy ra rồi dẫn đến cao trào nước mắt. Diễn biến câu chuyện bị nhận xét là khá dễ đoán, thiếu những bước ngoặt đủ mạnh để tạo bất ngờ.

Bên cạnh đó, một số mâu thuẫn được đẩy lên cao nhưng chưa được giải quyết trọn vẹn, khiến cao trào chưa thực sự để lại dư âm sâu sắc. Thời lượng phim tương đối dài, nhịp kể chậm, cùng phần thể hiện kéo dài của nhân vật chính cũng trở thành điểm gây tranh cãi.

Kể tốt câu chuyện về nhân vật

Có thể nói, thành công của Nhà ba tôi một phòng có sự đóng góp đáng kể từ thương hiệu cá nhân của Trường Giang. Tuy vậy, chỉ dựa vào tên tuổi là chưa đủ, bởi trong bối cảnh đường đua phim Tết sôi động và nhiều dự án tiếp tục ra mắt sau Tết, một bộ phim khó có thể cạnh tranh nếu không có chất lượng thực sự.

Từ kết quả doanh thu, có thể thấy câu chuyện gia đình trong phim phần nào đã chạm đến cảm xúc khán giả. Những hình ảnh gần gũi như hũ mắm, cà, đu đủ được đưa lên màn ảnh rộng đã gợi lại ký ức quen thuộc trong mỗi người.

Đặc biệt, hình ảnh người cha trên màn ảnh rộng vốn không thường xuyên được khai thác, việc Trường Giang tập trung xây dựng và kể tốt câu chuyện về nhân vật này cũng góp phần tạo nên thành công cho bộ phim.

Dù đạt doanh thu 100 tỉ, "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang đã nhường vị trí thứ 2 bảng xếp hạng doanh thu trong ngày cho "Báu vật trời cho" (đạo diễn Lê Thanh Sơn).