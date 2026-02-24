TP.HCM: Hơn 1 triệu lượt khách tham quan Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 24/02/2026 06:33

Theo báo cáo của Sở VH&TT TP.HCM, sau 8 ngày tổ chức (từ 15-2 đến 22-2-2026, tức 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ năm 2026 ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 8,2 tỉ đồng.

Tổng số tựa sách bán ra đạt 17.754 tựa, tương đương 83.728 bản. Doanh thu và sản lượng phát hành tập trung cao vào các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết. Nhiều đơn vị ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, cho thấy nhu cầu văn hóa đọc đầu năm tăng cao.

Một số tựa sách bán chạy là Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ (bản tiếng Anh), Tuổi thơ ở Đông Dương, Lịch sử Việt Nam bằng hình (bản tiếng Anh và tiếng Việt), Tư duy ngược, Tư duy mở…

Năm nay, lễ hội lần đầu tiên được tổ chức đồng thời tại ba không gian: Trục đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu), với tổng quy mô hơn 13.600 m2, thu hút 30 đơn vị tham gia.

Người dân và du khách tham quan tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 vào ngày 15-2. Ảnh: THUẬN VĂN

Lượng khách tham quan ghi nhận trên một triệu lượt tại khu vực đường Lê Lợi, khoảng 100.000 lượt tại Công viên Thành phố mới và gần 15.000 lượt tại Nhà Truyền thống Cách mạng, nơi kết hợp tổ chức đường hoa, đường sách và triển lãm ảnh xuân.

Tại trung tâm đường Lê Lợi, hơn 80 hoạt động được triển khai, gồm 15 chương trình sân khấu, 20 chuyên đề triển lãm và hơn 30 workshop.

Điểm nhấn biểu tượng của lễ hội là Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, được sắp đặt theo ngôn ngữ nghệ thuật “Rừng tre kể chuyện”, kết hợp 8 trụ sách chuyên đề và các dấu mốc lịch sử như 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911-2026), 50 năm Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (1976-2026).

Tại đây, bạn đọc tiếp cận nhiều ấn phẩm giá trị, trong đó có các tác phẩm viết về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Anh và bộ “Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh” với gần 70 tựa sách.

Lễ hội cũng bố trí không gian cho sách công nghệ như AI, AR, thư viện số; đồng thời hình thành khu hội nhập quốc tế “Vòng giao thoa tri thức” với sự tham gia của các đơn vị xuất bản nước ngoài.

Tại phường Bình Dương, điểm nhấn là triển lãm báo Xuân, góc ông đồ cho chữ và sân chơi đọc sách, kể chuyện thiếu nhi.

Tại phường Vũng Tàu, điểm nhấn là các tư liệu về truyền thống đấu tranh địa phương, thành tựu kinh tế biển và tuyên truyền đối ngoại về biển đảo.

Hoạt động lì xì sách đầu xuân tiếp tục được duy trì với nhiều hình thức như quét mã nhận sách nói, nhận sách từ máy phát sách tự động (ATM Sách Nghĩa Tình) hoặc nhận trực tiếp.

Gần 2.000 bản sách, báo, tạp chí đã được trao tặng tại ba khu vực, góp phần khuyến khích thói quen đọc sách trong cộng đồng.

Năm 2026 đánh dấu 16 năm Lễ hội Đường sách Tết TP.HCM được tổ chức. Điểm mới của mùa lễ hội năm nay là mở rộng không gian sau sáp nhập địa giới hành chính, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống của sách Tết và xu hướng đọc hiện đại trong bối cảnh chuyển đổi số.

So với năm 2025, lễ hội được đánh giá có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hiệu quả tổ chức được nâng cao, góp phần cải thiện chất lượng hoạt động xuất bản của thành phố.