Nhạc sĩ K’Pa Y Lăng qua đời, để lại nhiều đóng góp cho âm nhạc Tây Nguyên 11/03/2026 18:29

(PLO)- Sự ra đi của nhạc sĩ K’Pa Y Lăng khép lại hành trình sáng tạo và nghiên cứu âm nhạc gắn bó với Tây Nguyên, để lại nhiều dấu ấn trong đời sống nghệ thuật.

Sau một thời gian điều trị bệnh, nhạc sĩ K’Pa Y Lăng (tên khai sinh La Mai Chửng) đã qua đời vào chiều 10-3 tại TP.HCM, hưởng thọ 85 tuổi.

Ông sinh ngày 17-7-1942 tại huyện Đông Xuân, tỉnh Phú Yên, là người dân tộc Ba Na. Từ nhỏ đã say mê âm nhạc, sau khi tập kết ra Bắc, ông theo học trường nội trú dân tộc và tham gia Đoàn Ca múa Tây Nguyên với vai trò diễn viên.

Năm 1962, ông thi đỗ vào Trường Âm nhạc Việt Nam, theo học đàn accordéon đồng thời nghiên cứu lý luận và sáng tác. Năm 1967, ông cùng Đoàn Ca múa Giải phóng miền Nam Việt Nam vào chiến trường B2 phục vụ chiến đấu, vừa biểu diễn vừa sáng tác cho đoàn và bắt đầu sử dụng bút danh K’Pa Y Lăng.

Nhạc sĩ Kpa Ylăng. Ảnh: TƯ LIỆU

Sau năm 1975, ông công tác tại Đoàn Ca múa Bông Sen. Từ năm 1976, ông chuyển sang làm công tác nghiên cứu tại Phân viện Văn hóa - Nghệ thuật tại TP.HCM. Trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, ông từng là Ủy viên Ban Chấp hành khóa III Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Nhạc sĩ K’Pa Y Lăng bắt đầu sáng tác từ năm 1968. Dù không sáng tác nhiều, các tác phẩm của ông mang dấu ấn riêng khi khai thác chất liệu dân ca của các dân tộc Tây Nguyên như Ba Na, Ê Đê, Gia Rai… Bên cạnh âm nhạc, ông còn viết thơ với một số tác phẩm được đăng báo và phát trên sóng phát thanh - truyền hình như Mùa rẫy mới, Tiếng đàn đinh goong, Mặt trời, Hát nữa đi em…

Không chỉ sáng tác, nhạc sĩ K’Pa Y Lăng còn dành nhiều tâm huyết cho việc nghiên cứu và sưu tầm âm nhạc dân gian.

Một trong những đóng góp nổi bật của ông là tham gia sưu tầm và nghiên cứu đàn đá Khánh Sơn, một nhạc cụ cổ độc đáo của Việt Nam. Trong quá trình khảo cứu, ông đã lần theo những câu chuyện truyền miệng của người dân địa phương và tìm gặp người đang lưu giữ bộ đàn đá cổ là ông Bo Bo Ren.

Bộ đàn được phát hiện tại vùng Khánh Sơn (Khánh Hòa), từng chôn vùi trên núi Dốc Gạo nên được gọi là “đàn đá Khánh Sơn”.

Tháng 9-1979, tại Hà Nội, lễ công bố đàn đá Khánh Sơn đã diễn ra, đánh dấu một mốc quan trọng trong việc khẳng định giá trị của loại nhạc cụ cổ trong kho tàng văn hóa dân tộc. Những đóng góp của nhạc sĩ K’Pa Y Lăng trong quá trình sưu tầm và nghiên cứu đàn đá được giới chuyên môn ghi nhận.

Trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam, âm nhạc Tây Nguyên luôn mang sắc thái riêng với âm thanh của cồng chiêng, của núi rừng và nhịp sống buôn làng.

Nhạc sĩ K’Pa Y Lăng được xem là một trong những người góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị đó thông qua sáng tác, nghiên cứu và hoạt động nghệ thuật.

Trong suốt quá trình hoạt động, ông được trao tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu như Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Ba; Huy chương Vì sự nghiệp Âm nhạc Việt Nam; Huy chương Vì sự nghiệp Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, cùng nhiều giải thưởng sáng tác của các hội chuyên ngành. Ông cũng được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Tang lễ nhạc sĩ K’Pa Y Lăng được tổ chức tại tư gia số 125/26/1 đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, TP.HCM. Lễ nhập quan diễn ra lúc 20 giờ ngày 10-3. Lễ động quan vào lúc 10 giờ ngày 12-3, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Phước Lạc Viên (phường Dĩ An).