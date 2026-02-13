Cựu danh thủ đội tuyển Indonesia qua đời 13/02/2026 12:53

Cựu tuyển thủ đội tuyển Indonesia, người từng huấn luyện CLB Persita Tangerang, Elly Idris, đã qua đời vào thứ Sáu 12-2 (giờ địa phương). Elly Idris qua đời ở tuổi 64. Ông sinh ra tại huyện Sula Islands, Bắc Maluku (Indonesia), vào ngày 4-11-1962.

CLB Persita đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Elly Idris. Đội bóng, với biệt danh là Cisadane Warriors, đã đăng tải lời chia buồn trên tài khoản Instagram của họ, @persita.official. "Elly Idris, nhân vật từng gắn bó với Persita cả với tư cách cầu thủ và HLV, đã qua đời. Ông ra đi trong sự thương xót của Allah," Persita viết, ""Cầu mong mọi việc làm tốt của ông ấy được Allah chấp nhận và gia đình ông sẽ được ban cho sức mạnh vượt qua nỗi đau này".

Cựu danh thủ đội tuyển Indonesia Elly Idris (trái) qua đời ở tuổi 64. ẢNH: BOLA

Trong sự nghiệp cầu thủ, Elly Idris đã chơi cho Persita trong sáu năm, từ năm 1990 đến năm 1996. Ông kết thúc sự nghiệp chuyên nghiệp của mình tại Pendekar Cisadane. Elly Idris, người chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, cũng từng là cầu thủ của đội tuyển Indonesia trong nhiều năm từ 1985-1993.

"Elly Idris kết thúc sự nghiệp chuyên nghiệp của mình với tư cách là một Pendekar cho đến khi nghỉ hưu ở tuổi 34 vào năm 1996", Persita nói thêm.

Elly Idris cũng đã nhiều lần được giao quản lý CLB Persita. Ông cũng lãnh đạo Persibom Boolang Mongondow và Persitara North Jakarta.

"Với tư cách là HLV, Elly Idris từng là trợ lý HLV của Persita từ năm 2007-2008 và HLV trưởng trong mùa giải 2009-2010. Ông được bổ nhiệm lại để dẫn dắt Persita trong giai đoạn 2010-2013 và một lần nữa trong mùa giải 2017-2018", Persita cho biết.