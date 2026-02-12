Bóng đá Malaysia bị OCA loại khỏi Asiad 12/02/2026 12:39

(PLO)- Theo quy định mới, bóng đá Malaysia không đủ điều kiện tham dự Asiad diễn ra tại Nhật Bản.

Một thay đổi về luật sẽ khiến bóng đá Malaysia bỏ lỡ Đại hội thể thao châu Á (Asiad) diễn ra từ ngày 19-9 đến ngày 4-10 tại Nhật Bản. Tổng thư ký liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John khẳng định AFC đứng ngoài cuộc trong việc này.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và nước chủ nhà Nhật Bản đã thống nhất hệ thống vòng loại, theo đó 16 suất tham dự Đại hội thể thao châu Á (Asiad) chỉ dành riêng cho các đội đã giành vé tham dự Giải vô địch U-23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia vừa qua, giải đấu mà U-23 Việt Nam giành hạng 3.

Quy định mới "chỉ dựa trên thành tích" đánh dấu một sự thay đổi so với các phiên bản trước, nơi việc tham gia được quyết định bởi các liên đoàn quốc gia, khiến U-23 Malaysia không có con đường nào để tham dự Asiad sắp tới, tương tự là Indonesia.

Với quy định này, khu vực Đông Nam Á chỉ có 2 đội đủ điều kiện tham dự là Việt Nam và Thái Lan, hai đội góp mặt ở VCK U-23 châu Á vừa qua. Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, cho biết quyết định này được đưa ra bởi OCA cùng với nước chủ nhà.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John khẳng định AFC không thể can thiệp trong việc chọn đội nào tham dự Asiad. ẢNH: NST

Ông Windsor giải thích, "AFC chịu trách nhiệm về phần kỹ thuật của giải đấu bóng đá, còn các hoạt động thể thao và sự kiện khác thuộc thẩm quyền của nước chủ nhà. Nước chủ nhà muốn tổ chức giải đấu với 16 đội và AFC sẽ chịu trách nhiệm về công tác tổ chức kỹ thuật của giải đấu.

Chúng tôi có bảng xếp hạng các đội U-23 tham dự Asian Cup 2026 vừa qua và họ có thể sử dụng bảng xếp hạng đó. Đối với kỳ Đại hội Thể thao châu Á lần này, sẽ có 16 đội tham gia, còn đối với kỳ Đại hội Thể thao châu Á tiếp theo, nước chủ nhà sẽ quyết định số lượng đội tham gia".

Việc Malaysia vắng mặt cũng diễn ra sau quyết định của đội tuyển U-23 Malaysia không tham dự Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu 2023 để ưu tiên vòng loại giải U-23 châu Á 2024. Vào thời điểm đó, vòng loại được lên lịch chỉ cách Đại hội Thể thao châu Á 10 ngày, khiến liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) phải tập trung vào SEA Games 2023 tại Campuchia và Giải vô địch U-23 Đông Nam Á.

Thành tích tốt nhất của Malaysia kể từ khi môn bóng đá chuyển sang thể thức U-23 vào năm 2003 là lọt vào vòng 16 đội tại Asiad ở Indonesia 2018, đứng đầu bảng trước Hàn Quốc và Bahrain, trước khi để thua 1-0 trước nhà vô địch Nhật Bản.