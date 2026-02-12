Kế hoạch chuyển nhượng Mainoo gây bất ngờ và việc Rashford trở lại MU 12/02/2026 06:16

MU đã có kế hoạch cho kỳ chuyển nhượng mùa hè sau khi quyết định không tham gia bất kỳ hoạt động nào trong kỳ chuyển nhượng tháng trước, trong đó, kế hoạch chuyển nhượng Mainoo thay đổi sau khi Carrick đến Old Trafford thay thế cho Amorim.

Tinh thần của Manchester United đã được hồi sinh nhờ sự xuất hiện của HLV tạm quyền Michael Carrick. Cựu tiền vệ của Quỷ đỏ chỉ mới trở lại Old Trafford cách đây một tháng sau khi HLV Ruben Amorim bị sa thải, nhưng Carrick đã thổi luồng sinh khí mới vào một đội hình "quỷ đỏ" vốn đang rất thiếu tự tin.

Cơ hội giành vé tham dự Champions League của Manchester United đã tăng lên đáng kể dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Carrick sau khởi đầu đầy ấn tượng với 4 trận thắng liên tiếp và 1 trận hòa. Mặc dù MU vẫn còn 12 trận đấu nữa mới kết thúc mùa giải, sự chú ý hướng về mùa hè ngày càng tăng cao.

Tác động mà Carrick đã tạo ra có thể mở ra cơ hội để ông được ban lãnh đạo MU xem xét cho vị trí HLV trưởng chính thức. Bên cạnh những chiến thắng, sự xuất hiện của Carrick được cho là đã ngăn chặn sự ra đi của một ngôi sao trong CLB. Khi nói đến các cầu thủ còn hợp đồng với MU, lập trường của "quỷ đỏ" về khả năng Marcus Rashford trở lại đã được định đoạt. Dưới đây là thông tin về tình hình nhân sự của đội chủ sân Old Trafford

Kế hoạch chuyển nhượng Mainoo của MU đã thay đổi. ẢNH: MIRROR

Kế hoạch chuyển nhượng của Kobbie Mainoo gây bất ngờ

Sự thay đổi của cầu thủ 20 tuổi này rất rõ rệt. Trước khi Carrick đến, Mainoo không những không được đá chính một trận nào ở Premier League dưới thời Amorim, mà theo báo cáo từ truyền thông Anh, Mainoo còn sắp bị MU cho mượn đến hết mùa giải.

Tiền vệ người Anh được cho là sẽ chuyển đến Napoli, khi HLV Antonio Conte quan tâm đến việc đưa Mainoo đến Ý, nơi anh sẽ tái ngộ với người đồng đội cũ ở Manchester United, Scott McTominay và Rasmus Hojlund.

Một số đội bóng tại Premier League, bao gồm Tottenham, Aston Villa và Everton, được cho là đã bày tỏ sự quan tâm đến việc chiêu mộ Mainoo trước khi cơ hội đó vụt mất, khi Mainoo trở lại đội hình chính của Manchester United dưới thời Carrick. Theo tờ The Telegraph (Anh), Napoli dường như tin Manchester United đã sẵn sàng chia tay Mainoo.

Người ta cho rằng "nhiều CLB ở Ngoại hạng Anh" cũng có chung cảm xúc đó trước khi Mainoo được thông báo, việc bổ nhiệm Carrick sẽ đưa anh trở lại đội một với vai trò nổi bật hơn. Trên thực tế, Mainoo đã đá chính và chơi trọn vẹn cả 5 trận đấu với phong độ rất ấn tượng dưới thời Carrick. Và tất nhiên, bây giờ kế hoạch chuyển nhượng Mainoo của MU đã thay đổi khi tiền vệ người Anh này là một phần không thể thiếu trong đội hình của Carrick hiện tại.

Phán quyết về sự trở lại của Marcus Rashford

Cầu thủ 28 tuổi người Anh hiện đang tận hưởng cuộc sống tại Barcelona và trước đó đã thừa nhận anh muốn ở lại Tây Ban Nha sau mùa hè. Gã khổng lồ La Liga có quyền mua đứt Rashford - người đã ghi và kiến ​​tạo 23 bàn thắng mùa này - với giá 26 triệu bảng Anh, và họ được cho là rất muốn kích hoạt điều khoản này.

Rashford nhiều khả năng ở lại Barca mùa giải tới. ẢNH: Angel Martinez

Dường như tất cả các bên đều đồng ý rằng một khởi đầu mới là kết quả tốt nhất cho cầu thủ chạy cánh người Anh. Theo tờ The Sun (Anh), Manchester United vẫn giữ vững lập trường và lên kế hoạch cho cuộc sống không có Rashford.

Trong khi giám đốc điều hành của MU, Omar Berrada, và giám đốc bóng đá Jason Wilcox đang dẫn đầu nỗ lực bổ nhiệm HLV trưởng chính thức tiếp theo của "quỷ đỏ", thì tương lai của Rashford vẫn chưa có gì thay đổi, bất chấp Carrick muốn đưa Rashford trở lại Old Trafford.

Đã hơn một năm kể từ lần cuối Marcus Rashford thi đấu cho Manchester United, hiện chiếc áo số 10 của Rashford tại Old Trafford đã được trao cho tân binh Matheus Cunha. Manchester United có thể sẽ tìm kiếm một tiền đạo trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này để thay thế cả Rashford và Alejandro Garnacho.