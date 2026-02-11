Mourinho nhận công việc trong mơ, tin vui cho Amorim sau khi bị MU sa thải 11/02/2026 13:47

(PLO)- Jose Mourinho sẽ nhận được lời mời làm công việc trong mơ, đó sẽ là tin vui cho Amorim sau khi bị Manchester United sa thải.

Con đường trở lại nghiệp huấn luyện của Ruben Amorim có thể đến nhờ Jose Mourinho, người dường như sắp được trao cơ hội làm công việc mơ ước sau khi World Cup 2026 kết thúc vào mùa hè này. Theo đó, nếu Mourinho dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha thì đó là tin vui cho Amorim.

Theo các nguồn tin, Jose Mourinho sẽ được đề nghị dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi Roberto Martinez từ chức sau World Cup 2026. Mourinho hiện đang là HLV trưởng của Benfica nhưng trước đó đã bày tỏ mong muốn được dẫn dắt đội tuyển quốc gia quê hương, mở ra khả năng đảm nhiệm một vai trò quan trọng khác cho HLV 63 tuổi này.

HLV người Bỉ Martinez đang chuẩn bị cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026, giải đấu sẽ khởi tranh tại Mỹ, Canada, và Mexico vào ngày 11-6. Giống như nhiều HLV đội tuyển quốc gia khác, bao gồm cả Thomas Tuchel của đội tuyển Anh, hợp đồng của Martinez sẽ hết hạn vào cuối giải đấu.

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đang lên kế hoạch trước và được cho là đã coi Mourinho là lựa chọn hàng đầu để thay thế Martinez. Mourinho đã ký hợp đồng hai năm khi gia nhập Benfica vào tháng 9 sau khi rời Fenerbahce, nhưng ESPN đưa tin FPF sẽ cố gắng thuyết phục ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia lần đầu tiên vào mùa hè.

Nếu Mourinho dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha thì đó là tin vui cho Amorim. ẢNH: Carlos Rodrigues

Khả năng điều đó sẽ mở ra cơ hội cho Ruben Amorim dẫn dắt Benfica, người hiện đang thất nghiệp sau khi bị Manchester United sa thải hồi đầu tháng Giêng. Danh tiếng của Amorim đã bị ảnh hưởng ở Premier League, nhưng ông vẫn được đánh giá cao ở quê nhà Bồ Đào Nha và sẽ là lựa chọn hàng đầu cho Benfica nếu họ mất Mourinho, xét đến thành công của ông tại Sporting Lisbon và việc Amorim đã có 9 năm làm việc quê nhà.

Mourinho đã có hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao cho các CLB lừng danh như Porto, Chelsea, Real Madrid , Inter Milan, Manchester United, Tottenham, AS Roma, Fenerbahce và Benfica. Tuy nhiên, "người đặc biệt" vẫn chưa từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia và đã tuyên bố rõ ràng rằng ông chỉ cân nhắc làm điều đó với đội tuyển Bồ Đào Nha.

"Tôi muốn tham gia một giải vô địch châu Âu hoặc World Cup và đoàn kết cả một quốc gia xung quanh một đội bóng, như tôi đã từng làm nhiều lần với các CLB", Jose Mourinho tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tờ Corriere Dello Sport vào tháng Giêng năm ngoái khi vẫn còn dẫn dắt Fenerbahce, "Tôi muốn làm điều đó vì bóng đá và những gì môn thể thao này đại diện. Điều đó sẽ thật tuyệt vời".

Sau đó, khi được liên hệ với vị trí HLV đội tuyển Brazil - vị trí cuối cùng thuộc về Carlo Ancelotti - Mourinho nói: "Số phận của tôi, xét về sự nghiệp quốc tế, là được thi đấu tại World Cup cùng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia Brazil.

Mourinho mơ ước được dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha. ẢNH: EPA

Trải nghiệm đầu tiên của tôi phải là với đội tuyển Bồ Đào Nha, và sau đó mọi người phải hiểu rằng tôi là một người chuyên nghiệp và tôi có thể huấn luyện các đội khác, nhưng luôn là những đội mà tôi có sự gắn kết nào đó. Brazil, dĩ nhiên rồi, vì mối quan hệ lịch sử giữa hai nước chúng ta, Anh vì đó là tôi xem như "quê hương" thứ hai, Ý, tôi đã làm việc ở đó vài năm, nhưng trải nghiệm đầu tiên của tôi với đội tuyển quốc gia phải là Bồ Đào Nha".

Benfica hiện đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, kém đội đầu bảng Porto 7 điểm và Sporting 3 điểm. Benfica của Mourinho sẽ đá trận play-off hai lượt trận với Real Madrid để giành một suất vào vòng 16 đội Champions League sau chiến thắng kịch tính 4-2 trước chính Los Blancos ở trận đấu cuối cùng vòng bảng hồi tháng trước.