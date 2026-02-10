Không còn Ronaldo, chẳng ai xem giải Saudi Arabia nữa 10/02/2026 14:43

(PLO)- Toni Kroos bênh vực người đồng đội cũ tại Real Madrid Cristiano Ronaldo: "Không còn Ronaldo, giải vô địch Saudi Arabia như bị bỏ hoang".

Huyền thoại bóng đá người Đức Toni Kroos đã lên tiếng bảo vệ người đồng đội cũ tại Real Madrid Cristiano Ronaldo giữa làn sóng chỉ trích xung quanh việc siêu sao 41 tuổi người Bồ Đào Nha đình công không đá 2 trận cho Al Nassr tại giải Saudi Pro League của Saudi Arabia - "Không còn Ronaldo, không có Saudi Pro League".

Toni Kroos nhấn mạnh sự hiện diện của Ronaldo đóng vai trò quan trọng trong sự nổi tiếng của Giải bóng đá chuyên nghiệp Saudi Arabia (SPL), thậm chí còn cho rằng giải đấu sẽ không thu hút được sự chú ý toàn cầu nếu không có đội trưởng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

Trước đó, Cristiano Ronaldo từng gây chú ý khi vắng mặt trong hai trận đấu của Al Nassr. Sự vắng mặt này được cho là để phản đối hoạt động chuyển nhượng ảm đạm của Al Nassr trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Tuy nhiên, Ronaldo đã trở lại tập luyện cùng đội và đã sẵn sàng ra sân thi đấu sau khi đạt thỏa thuận với Al Nassr.

Theo một báo cáo từ tờ A Bola của Bồ Đào Nha, Ronaldo dự kiến ​​sẽ góp mặt trong trận đấu giữa Al Nassr và Al Fateh vào cuối tuần tới và sẽ tiếp tục thi đấu đến hết mùa giải. Tuy nhiên, cầu thủ 41 tuổi này được xác nhận sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách của Al Nassr đến Arkadag tại AFC Champions League 2 vào giữa tuần.

Không có Ronaldo, Saudi Pro League chẳng ai biết

Toni Kroos khẳng định, không còn Ronaldo, sẽ chẳng ai còn để ý đến giải Saudi Pro League. ẢNH: AFP

Toni Kroos, cựu đồng đội của Ronaldo tại Real Madrid, cho rằng những lời chỉ trích nhắm vào CR7 là không công bằng. Toni Kroos nhấn mạnh Ronaldo là nhân vật chủ chốt trong việc nâng tầm bóng đá Saudi Arabia lên tầm quốc tế.

"Giải bóng đá Saudi Arabia là một hiện tượng kỳ lạ. Trước khi Cristiano Ronaldo đến, hầu như không ai biết đến giải đấu. Giờ đây, họ lại thiếu tôn trọng người đã làm nên tên tuổi của giải đấu này", Toni Kroos khẳng định.

Hơn nữa, tiền vệ người Đức cho rằng sức hút của giải Saudi Pro League sẽ phai nhạt nếu Ronaldo ra đi. "Nếu Cristiano Ronaldo rời đi vào ngày mai, giải đấu này sẽ mất hết sức hấp dẫn. Không có Ronaldo, sẽ chẳng ai xem giải vô địch Saudi Arabia nữa", Toni Kroos nhấn mạnh.

Hiệu suất của CR7 vẫn rất ấn tượng

Bất chấp những tranh cãi xung quanh mình, màn trình diễn của Ronaldo trên sân cỏ vẫn rất ấn tượng. Cựu cầu thủ của Manchester United và Juventus đã ghi 17 bàn thắng trong 18 trận đấu ở giải Saudi Pro League mùa này cho Al Nassr. Những đóng góp của anh đã khiến nhiều người tin rằng Ronaldo vẫn xứng đáng thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, ngay cả ở tuổi 41.

Trên thực tế, Ronaldo được cho là đang nhận được sự động viên từ nhiều phía để không giải nghệ sớm, xét đến tầm ảnh hưởng to lớn mà anh vẫn còn, cả về mặt kỹ thuật trên sân cỏ lẫn thương mại đối với giải đấu và CLB của mình.

Với việc Cristiano Ronaldo trở lại đội hình Al Nassr, mọi sự chú ý giờ đây đổ dồn vào cách anh đáp trả những lời chỉ trích và chứng minh một lần nữa rằng anh vẫn là một thế lực lớn trong bóng đá Saudi Arabia.