Vì sao Laporta từ chức chủ tịch Barcelona? 10/02/2026 14:21

Hôm nay 10-2, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, "ông Joan Laporta từ chức chủ tịch Barcelona để tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo, khởi động quá trình đếm ngược 35 ngày đến cuộc bầu cử dự kiến ​​diễn ra vào ngày 15-3", trích thông báo từ Barcelona.

Ông Laporta, người nhậm chức vào tháng 3 năm 2021 sau khi giành được 54% số phiếu bầu, sẽ từ chức sau gần 5 năm lãnh đạo Barcelona theo đúng điều lệ CLB. Phó chủ tịch Rafa Yuste sẽ giữ chức chủ tịch tạm quyền của Barcelona trong ba tháng rưỡi tới.

Luật sư Laporta đang hướng tới việc giành lại vị trí này thông qua lá phiếu và trở lại nắm quyền vào ngày 1-7. Ông được nhiều người xem là ứng cử viên sáng giá nhất so với đối thủ lâu năm Victor Font. Cựu giám đốc điều hành Barca Xavier Vilajoana và nhà kinh tế Marc Ciria, người lần đầu tiên tranh cử trong một cuộc bầu cử của Barcelona, ​​cũng đã xác nhận ý định ra tranh cử.

Khoảng 100.000 thành viên của Barcelona đủ tuổi hợp pháp và có ít nhất một năm là thành viên đủ điều kiện bỏ phiếu chủ tịch mới. Barcelona xác nhận cuộc bầu cử sẽ lại được tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau, một quyết định nhằm tăng tỷ lệ cử tri tham gia. Các điểm bỏ phiếu sẽ được đặt tại các cơ sở của CLB, tại ba thủ phủ tỉnh khác của Catalonia là Girona, Tarragona và Lleida và ở Andorra la Vella.

Vì sao Laporta từ chức chủ tịch Barcelona sớm để tập trung tranh cử nhiệm kỳ mới. ẢNH: AFP

Barcelona cho biết bỏ phiếu qua thư sẽ không được phép, bất chấp yêu cầu từ các ứng cử viên đối lập. "Điều này được thực hiện trên cơ sở ngoại lệ trong cuộc bầu cử năm 2021 do đại dịch Covid-19", Barcelona cho biết trong một tuyên bố.

Hơn 20.000 trong số 55.000 thành viên tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2021 đã thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện. Nhiệm kỳ hiện tại của Laporta trên cương vị chủ tịch Barcelona đã trải qua một giai đoạn đầy biến động và chuyển mình. Nó bắt đầu với sự ra đi của Lionel Messi đến Paris Saint Germain và tiếp tục với việc dẫn dắt đội bóng bảo vệ chức vô địch La Liga và Copa del Rey, đồng thời tìm cách khẳng định lại vị thế của mình ở đấu trường châu Âu sau khi lọt vào bán kết Champions League năm ngoái.

Đội hình hiện tại của Barcelona có sự góp mặt của Lamine Yamal, 18 tuổi, một sản phẩm của lò đào tạo trứ danh La Masia, người mà Joan Laporta đã theo dõi sự thăng tiến từ khán đài.

Ngoài sân cỏ, Barcelona đã trở lại sân Camp Nou vào tháng 11 năm ngoái sau hai năm rưỡi phải đóng cửa để cải tạo. Sức chứa vẫn còn hạn chế do công việc vẫn đang tiếp diễn và chậm tiến độ, nhưng việc các cầu thủ trở lại sân Camp Nou thi đấu đã mang đến một làn sóng lạc quan mới cho đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức Hansi Flick, người đã tạo nên lối chơi tấn công quyến rũ tại Barcelona chinh phục được người hâm mộ.