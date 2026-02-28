Tin tức về MU: Ứng viên HLV mới gây bất ngờ xuất hiện 28/02/2026 14:29

(PLO)- Tin tức về MU: Ứng viên HLV mới gây bất ngờ xuất hiện khi con đường đến Champions League của đội chủ sân Old Trafford trở nên phức tạp.

MU của HLV tạm quyền Michael Carrick sẽ đối đầu với Crystal Palace ở vòng 28 Premier League vào Chủ nhật (21 giờ, ngày 1-3), với mục tiêu giữ vững vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, trong khi tin tức về MU cho thấy họ có thể bổ nhiệm Diego Simeone vào cuối mùa.

Manchester United sẽ trở lại thi đấu vào Chủ nhật gặp Crystal Palace, đội bóng vừa có một chiến thắng đầy khích lệ ở đấu trường châu Âu. Đội bóng của HLV Oliver Glasner đã đánh bại Zrinjski Mostar 2-0 trong trận lượt về vòng play-off Conference League để giành quyền vào vòng 16 đội gặp AEK Larnaca.

MU đang nỗ lực giành lại suất tham dự đấu trường châu Âu, hiện đang đứng thứ tư tại Premier League. Đối thủ của MU là kình địch Liverpool có cơ hội san bằng điểm số nếu họ đánh bại West Ham hôm nay 28-2, mặc dù đội bóng của Michael Carrick hiện đang có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

MU sẽ không có nhiều thời gian để hồi phục thể lực sau trận đấu trên sân nhà Old Trafford gặp Crystal Palace, khi đội của Carrick sẽ hành quân đến St James' Park để đối đầu với Newcastle vào giữa tuần sau. Đội bóng của HLV Eddie Howe đang tìm cách thể hiện phong độ ổn định ở Ngoại hạng Anh sau khi đã giành vé vào vòng 16 đội Champions League, nơi họ sẽ chạm trán với Barcelona.

Trong khi đó, "quỷ đỏ" thành Manchester đang nỗ lực bảo nối dài chuỗi trận bất bại 6 trận vừa qua dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Carrick. Dưới đây là những tin tức về MU mới nhất từ ​​tờ Mirror Football (Anh).

Đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe (trái) và giám đốc điều hành Omar Berrada sẽ chịu trách nhiệm bổ nhiệm HLV dài hạn cho MU. ẢNH: James Gill - Danehouse

Simeone nằm trong danh sách ứng cử viên dẫn dắt MU

Theo Mirror, HLV Diego Simeone của Atletico Madrid bất ngờ nổi lên như một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí HLV trưởng của Manchester United. Đây sẽ là lần đầu tiên HLV người Argentina dẫn dắt một đội bóng Anh sau hơn một thập kỷ cầm quyền tại Atletico Madrid.

Simeone đã hai lần vô địch La Liga cùng Atletico Madrid, cách nhau bảy năm. Ông cũng hai lần vô địch Europa League trên cương vị HLV, nếm trải vinh quang vào năm 2012 và 2018, và dẫn dắt đội bóng vào chung kết Champions League năm 2014 và 2016 đều thua đau kình địch Real Madrid.

HLV Luis Enrique của nhà đương kim vô địch Champions League PSG được cho là lựa chọn hàng đầu của ban lãnh đạo Manchester United. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng HLV người Tây Ban Nha sẽ chấp nhận chuyển đến Manchester và ông vẫn có thể ký hợp đồng mới với PSG để ở lại Pháp.

HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh và HLV Carlo Ancelotti của tuyển Brazil cũng được nhắc đến như những ứng cử viên cho vị trí này sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Tuy nhiên, kể từ đó, cả hai đều đã ký gia hạn hợp đồng để tiếp tục đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội tuyển quốc gia sau World Cup 2026 vào mùa hè này.

Diego Simeo là ứng viên tiềm năng dẫn dắt MU mùa tới. ẢNH: Alvaro Medranda/Quality Sport

Đường đến Champions League

Manchester United sẽ không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để giành vé tham dự Champions League mùa giải tới. Vị trí thứ tư Premier League sẽ đảm bảo cho họ một suất vào vòng bảng, bên cạnh đó, vị trí thứ năm cũng có thể đủ.

Mặc dù tình hình khá phức tạp, nhưng hiện tại, Ngoại hạng Anh gần như chắc chắn sẽ giành được thêm 1 suất tham dự vòng bảng châu Âu nhờ thành tích tốt nhất mùa giải này, đây là mùa giải thứ hai liên tiếp. Newcastle United là đội hưởng lợi ở mùa giải trước và hiện đang có mặt ở vòng 16 đội.

Vị trí thứ năm Premier League gần như đảm bảo một suất tham dự Champions League nhờ màn trình diễn ấn tượng của các đội bóng Anh mùa này. Tuy nhiên, nếu một loạt đội bóng Anh bị loại ở vòng 16 đội tới có thể đe dọa điều đó. MU đang nắm trong tay vận mệnh của chính mình và có thể củng cố vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League vào cuối tuần này nếu thắng Crystal Palace trên sân nhà Old Trafford ở vòng 28.

Tuy nhiên, với chỉ ba điểm cách biệt so với vị trí thứ năm và thứ sáu của Chelsea và Liverpool, MU biết mình cần phải nỗ lực và tập trung hơn nữa từ nay đến cuối mùa mới đạt được mục tiêu. Đáng chú ý, nếu thắng Crystal Palace, MU sẽ chính thức vươn lên vị trí thứ ba, cùng điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại so với Aston Villa, đội vừa thua sốc đội cuối bảng Wolves 0-2.