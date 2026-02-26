Ngôi sao của Liverpool Wirtz muốn gia nhập Real Madrid 26/02/2026 13:44

Mùa hè năm ngoái, Florian Wirtz từng được liên hệ với các CLB như Real Madrid, Bayern Munich và Manchester City trước khi Liverpool bất ngờ chiêu mộ anh với mức phí chuyển nhượng kỷ lục bóng đá Anh 116 triệu bảng từ Bayer Leverkusen. Bây giờ, người đại diện của Wirtz là Volker Struth tiết lộ Wirtz từng rất muốn gia nhập Real Madrid.

Người đại diện người Đức Volker Struth muốn ngôi sao của Liverpool, Florian Wirtz, một ngày nào đó sẽ khoác áo Real Madrid sau khi thất bại trong việc dàn xếp vụ chuyển nhượng này vào mùa hè năm ngoái. Wirtz, 22 tuổi, là một trong những cầu thủ được săn đón nhất châu Âu vào năm 2025 sau một mùa giải ấn tượng khác tại Bayer Leverkusen.

Bên cạnh Real Madrid và Liverpool, Bayern Munich và Manchester City cũng được cho là những cái tên quan tâm đến ngôi sao người Đức. Cuối cùng, Liverpool đã giành chiến thắng trong cuộc đua, trả mức phí 116 triệu bảng Anh, một kỷ lục chuyển nhượng của Anh vào thời điểm đó, trước khi chính Liverpool phá vỡ nó bằng việc chiêu mộ Isak từ Newcastle.

Volker Struth (trái) đã gọi cho Florentino Perez (phải) nhằm đưa Wirtz gia nhập Real Madrid. ẢNH: AFP/GETTY

Nhưng Struth, một trong những người đại diện hàng đầu của Đức từng làm việc với Wirtz, ban đầu đã lên kế hoạch đưa thân chủ của mình đến đội chủ sân Bernabeu cùng với HLV sắp mãn nhiệm của Bayer Leverkusen là Xabi Alonso. Struth tiết lộ với Phrasenmaher : "Trong thời gian đàm phán về việc chuyển đưa Wirtz đến Liverpool hoặc Bayern Munich, tôi đã gọi cho Xabi Alonso và nói với anh ấy: "Anh phải đưa cậu bé từ Bayer Leverkusen đến Real Madrid.

Xabi Alonso trả lời, "Anh không cần phải nói với tôi điều đó, anh phải nói với (chủ tịch Real Madrid) Florentino Perez". Vì vậy, tôi đã thực sự gửi cho Florentino Perez một tin nhắn. Florentino Perez thân mến, tôi đã nói với ông nhiều lần rồi: Tôi có một cầu thủ ở đây mà tôi rất muốn giới thiệu. Florian Wirtz giúp mọi đội bóng trên thế giới trở nên tốt hơn"".

Tuy nhiên, chủ tịch của Real Madrid Florentino Perez lại có những ưu tiên khác. Ông muốn tăng cường hàng phòng ngự của Real Madrid, vì vậy họ đã ký hợp đồng với Dean Huijsen, Alvaro Carreras và Trent Alexander-Arnold, cũng như tiền đạo Franco Mastantuono, với tổng trị giá 140 triệu bảng Anh.

"Năm đó, đơn giản là không phải thời điểm thích hợp do vấn đề đội hình và ngân sách", Struth nói thêm, "Ngay cả ngân sách của Real Madrid cũng không phải lúc nào cũng dư dả. Nhưng tôi vẫn mong Florian Wirtz sẽ được chơi cho đội bóng này một ngày nào đó".

Mức độ ảnh hưởng của Struth đến tương lai của Wirtz vẫn còn phải chờ xem. Tuyển thủ quốc tế người Đức được đại diện trực tiếp bởi cha mình, Hans-Joachim, trong khi Struth trước đây từng tham gia vào công tác tiếp thị cho cầu thủ này.

Wirtz cuối cùng cũng đã bắt đầu tìm được chỗ đứng tại Anfield, ghi được 6 bàn thắng và có 3 pha kiến ​​tạo trong 14 lần ra sân gần nhất. Cầu thủ 22 tuổi người Đức dự kiến ​​sẽ đá chính trong trận thắng 1-0 trên sân khách của Liverpool trước Nottingham Forest tại Premier League vừa qua, trước khi anh dính chấn thương trong lúc khởi động.

Wirtz đang có phong độ cao tại Liverpool. ẢNH: LIVERPOOL FC

"Chúng tôi không nghĩ chấn thương này quá nghiêm trọng", HLV Arne Slot của Liverpool nói sau trận đấu, "Florian Wirtz cảm thấy đau lưng quá nhiều trong lúc khởi động trước khi ra sân. Cậu ấy không thể đạt 100% hoặc gần 100% phong độ.

Tôi nghĩ sau khi thi đấu ở giải này sáu, bảy hoặc tám tháng, dù bạn có giỏi kỹ thuật đến đâu, bạn cũng cần phải đạt 100% phong độ ở đẳng cấp này. Vì vậy, chúng tôi quyết định không cho Florian Wirtz ra sân nhưng vẫn hy vọng cậu ấy sẽ trở lại vào tuần tới".