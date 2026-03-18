Hy hữu: Bị tước cúp sau khi ăn mừng đã 2 tháng, Senegal kiện ra tòa 18/03/2026 17:06

(PLO)- Bóng đá châu Phi vừa chứng kiến một quyết định gây chấn động khi Senegal bị tước danh hiệu vô địch Cúp bóng đá châu Phi, dù trước đó họ đã giành chiến thắng trong trận chung kết.

Liên đoàn bóng đá Senegal (FSF) tuyên bố sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để đòi lại công lý, sau khi bị tước cúp vô địch châu Phi 2025.

Trận chung kết diễn ra ngày 18-1-2026 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Senegal nhờ pha lập công của Pape Gueye. Tuy nhiên, kết quả này đã bị Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) hủy bỏ sau khi phía Morroco gửi đơn khiếu nại liên quan đến một tình huống gây tranh cãi trong trận đấu.

Pape Gueye (3) ghi bàn duy nhất cho Senegal trong trận chung kết Cúp châu Phi. Ảnh: EPA.

Sau khi xem xét, hội đồng kháng cáo của CAF kết luận Senegal đã vi phạm quy định giải đấu. Cụ thể, theo Điều 82, một đội bóng nếu từ chối tiếp tục thi đấu hoặc rời sân mà không được trọng tài cho phép sẽ bị xử thua. Bên cạnh đó, Điều 84 quy định rõ rằng hành vi này dẫn đến thất bại mặc định với tỷ số 0-3.

Phán quyết này đồng nghĩa với việc Morocco được công nhận là nhà vô địch mới của giải đấu, thay thế Senegal - đội đã từng nâng cúp và ăn mừng chiến thắng trước đó.

Nhà vô địch châu Phi Senegal vừa bị thay thế bằng Morocco. Ảnh: EPA.

Phản ứng trước quyết định này, FSF tỏ rõ sự phẫn nộ. Cơ quan này cho rằng án phạt là thiếu công bằng, chưa từng có tiền lệ và gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của bóng đá khu vực. Họ khẳng định sẽ nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để kháng cáo lên CAS tại Lausanne, hy vọng đảo ngược tình thế.

Vụ việc đang làm dấy lên làn sóng tranh cãi lớn, khi một chức vô địch bị thay đổi sau khi giải đấu đã khép lại. Với quyết tâm theo đuổi đến cùng, Senegal đang đặt cược vào phán quyết cuối cùng từ tòa án thể thao quốc tế để giành lại danh hiệu đã mất.