Bán kết 1, Asian Cup 2026 Tuyển Trung Quốc thành cựu vô địch 17/03/2026 19:35

Trận bán kết 1 Asian Cup 2026 vừa kết thúc tại Perth, đội chủ nhà Úc đã đánh bại nhà đương kim vô địch Trung Quốc 2-1.

Một trận đấu rất chất lượng giữa nhà vô địch giải và chủ nhà, một trận đấu mà trong cabin ban huấn luyện cả hai thuyền trưởng đều là người Úc. Phía tuyển nữ Trung Quốc do HLV Anthony Milicic dẫn dắt, còn chủ nhà Úc do HLV Joe Montemurro cầm quân.

Đương kim vô địch Trung Quốc và hạng tư World Cup 2023 Úc đã cống hiến 1 trận bán kết rất chất lượng. Ảnh:AFC

HLV Milicic vẫn quá hiểu những học trò là tuyển Úc mà ông vừa chia tay không lâu, hầu như toàn đội tuyển Úc vừa đánh bại tuyển Trung Quốc của ông do chính ông dẫn dắt, ngay cả ngôi sao trẻ là Fowler thi đấu rất xuất sắc tại giải này.

Hiểu học trò cũ tuyển Úc nhưng Milicic không thể giúp tuyển Trung Quốc vào chung kết để có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch.

Ngôi sao trẻ Fowler của Úc thể hiện rất ấn tượng tại giải này. Ảnh: AFC

Úc có quá nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới đang thi đấu ở Anh, còn Trung Quốc cũng chơi rất kết dính, phối hợp nhóm nhỏ rất đẹp mắt. Nếu những đội khác thể hiện cách như Trung Quốc thì cũng cô gái Úc không khó để dùng sức mạnh, chiều cao, cân nặng và đẳng cấp để phá vỡ và buộc đối phương “bị xoáy” vào guồng bóng đá thể lực, bóng dài, ít chạm của mình. Tuy nhiên với nhà đương kim vô địch Trung Quốc thì Úc không dễ làm điều này.

Hai bàn thắng của Úc do công Foord ghi phút 17 và Sam Kerr ghi phút 58, còn bàn thắng của Trung Quốc do công Zhang Linyan từ chấm 11m phút 26.

Thua Úc, Trung Quốc thành cựu vô địch Asian Cup. Ảnh:AFC

Diễn tiến trận đấu có vẻ ngang ngửa. Tuy nhiên bàn san bằng 1-1 của Trung Quốc từ chấm 11m thì có vẻ oan cho chủ nhà Úc. Bởi khi Zhang Linyan lao xuống theo bóng thì thủ môn Arnold cũng lao ra. Thủ thành Úc cảnh giác rất cao độ, khi quả bóng ngoài tầm với thì Arnold giữ thẳng chân và tay nỗ lực không để va chạm với Zhang Linyan để đối thủ có điều kiện ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên nó lại xảy ra theo cách Zhang cố chạm chân vào phần bụng của Arnold rồi ngã, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền, vua sân cỏ cũng từ chối xem lại VAR. Nếu xem lại VAR có thể trọng tài đã rút thẻ cho Zhang Linyan vì lỗi đóng kịch.

Nhưng cuối cùng tay săn bàn Sam Kerr đã sửa sai cho đồng đội bằng bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 đưa Úc vào chung kết.

Trận bán kết 2 giữa Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra lúc 16 giờ ngày 18-3. Hứa hẹn đây cũng là một trận đấu cực chất của hai thế lực Đông Á.