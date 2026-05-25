Nữ ca sĩ bốc lửa Shakira “nhá hàng” bài hát World Cup 2026 đã bị ăn “gạch đá” từ châu Phi 25/05/2026 17:36

(PLO)- Dai Dai - bài hát chính thức World Cup 2026 ở Bắc Mỹ, với nữ ca sĩ bốc lửa Shakira quay bối cảnh châu Phi để bị lên án rất nặng, bị "ném đá" và phân biệt chủng tộc...

Hình ảnh ngôi sao nhạc Pop lừng danh thế giới Shakira đứng nhảy múa phía sau là cây bao báp, đặc trưng của châu Phi cùng những em nhỏ nghèo khổ bên những cái lán trại... đã bị “ăn gạch đá” tơi tả khi làm clip cho bài hát chính World Cup 2026.

Hầu hết những cơn tức giận và thậm chí cáo buộc cô vợ cũ của trung vệ Gerald Pique có thái độ phân biệt chủng tộc khi chọn bối cảnh quay và cách phối cảnh rất phản cảm.

Thậm chí, nhiều người châu Phi còn cho rằng cô ca sĩ nhạc Pop người Colombia còn xúc phạm tổ tiên của cô. Vì Shakira có lai dòng máu châu Phi.

Nhiều người rất nặng lời với Shakira khi mắng cô ca sĩ được chọn hát bài hát chính thức 4 kỳ World Cup này là "kẻ ngu xuẩn và vô liêm sỉ".

Chung quy lại là hầu hết người châu Phi cho rằng, bối cảnh của đoạn video là nói về một châu Phi nghèo khó, tăm tối qua hình ảnh những em nhỏ da màu ăn mặc nghèo nàn, cùng những cái lán bằng bằng tre, nơi trú ngụ của người châu Phi.

Đoạn clip ngắn về bài hát chính thức World Cup Dai Dai đã gây sự bực tức của nhiều người châu Phi. Nguồn Clip: X Shakira.

Nhiều người châu Phi vào bình luận cho rằng, đó không phải là đại diện cho châu Phi, nên cô ca sĩ bốc lửa hãy dừng cái trò lố bịch và xúc phạm này lại. Thực tế ở châu Phi có nhiều nơi rất đẹp, có những thành phố hay làng mạc lẫn phong cảnh hữu tình chứ không phải thế này.

Có fan khác thì cho rằng clip của Shakira thật vô duyên, bởi đơn giản World Cup chẳng phải tổ chức ở châu Phi, tự nhiên lại làm bối cảnh châu Phi cho bài hát Dai Dai mà Shakira sẽ hát trong buổi lễ khai mạc Cúp thế giới 2026.

Một người châu Phi khác viết: "Tôi đã đi nhiều nước châu Phi, nhưng tôi thấy clip này thật ngu xuẩn. Âm nhạc chạy vào clip là của châu Phi, bối cảnh là của một châu Phi nghèo nàn, trong khi bài hát Dai Dai là bài hát chính của Cúp thế giới 2026 diễn ra ở Bắc Mỹ. Thật không thể hiểu nổi".

Đáng chú ý tổ sản xuất cùng đoàn làm phim của Shakira đã đạt được mục tiêu của mình khi vừa đưa lên mạng xã hội với 10 triệu người tương tác chỉ qua ngày đầu.