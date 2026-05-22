Nhiều nỗi lo cùng lúc xuất hiện tại World Cup 2026 22/05/2026 17:06

Hiện tại, liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) có nhiều nỗi lo không hề nhỏ trước thềm World Cup 2026 được tổ chức ở Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè này. Nỗi lo lớn nhất và mới nhất là dịch bệnh virus Ebola đang đe dọa. Dịch bệnh Ebola đang lan tràn từ Tây Phi sang nhiều quốc gia châu Phi khác.

Tây Ban Nha cũng lo lắng vì hầu hết các đội tuyển châu Phi dự World Cup đều quá cảnh tại các sân bay Tây Ban Nha, trước khi vượt Đại Tây Dương sang Bắc Mỹ. Những sân bay quốc tế đông đúc ở Tây Ban Nha là “vùng đất màu mỡ” để virus Ebola phát tán.

Ronaldo mang theo bác sĩ riêng đến World Cup 2026. Ảnh: S.S

FIFA đã phát đi cảnh báo, đồng thời trấn an rằng đội ngũ y tế đang kiểm soát tốt và quản lý đường đi của các đội bóng châu Phi sang Bắc Mỹ để kịp thời ứng phó ngay (?). Riêng ngôi sao Ronaldo sẽ đưa bác sĩ riêng của mình đến Mỹ nhằm có biện pháp kịp thời khi anh cùng tuyển Bồ Đào Nha đá World Cup.

Canada và Mỹ sẽ áp dụng biện pháp phòng tránh cực cao trong đó có cả chứng nhận tiêm phòng và khám tổng quát khi nhập cảnh vào quốc gia họ. Trong khi nếu Mexico dễ dãi không tiến hành những biện pháp thanh lọc trước, có thể virus Ebola dễ dàng xâm nhập.



Bên cạnh đó, các cơ quan khí tượng Mỹ cảnh báo thời tiết cực đoan xảy ra đỉnh điểm mùa World Cup từ tháng 6 sang tháng 7 với sấm sét, gió lốc và nhất là nhiều trận bóng sẽ diễn ra trong cái nóng 35 độ C rất nguy hiểm cho cầu thủ. Cho đến nay, có 8 đội bóng dự World Cup 2026 bị sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng họ nằm trong nhóm những quốc gia và khu vực bị Mỹ và Canada hạn chế nhập cảnh.

Không chỉ tuyển Iran mà 7 đội tuyển khác cũng bị kẹt hồ sơ vì không đáp ứng chuẩn mực nhập cảnh vào Mỹ và Canada.

Ngoài ra, phía Mỹ cho biết, Mỹ không có trách nhiệm tăng cường nhân viên an ninh cho các đội. Thế là những quốc gia như Anh, Đức, Pháp... đã gửi cảnh sát của mình đi theo đội tuyển để bảo vệ khi dự World Cup, chi phí tự lo.

Riêng tại Mexico, có một nỗi lo khác từ các băng nhóm buôn bán ma túy. Vừa qua, quân đội Mexico tiến hành những chiến dịch truy quét những ổ nhóm ma túy, trong đó có việc bắn chết 1 trùm băng đảng khét tiếng. Các trận đấu diễn ra tại Mexico được đặt trong tình trạng báo động cao với lo ngại những băng nhóm ma túy sẽ có hành động trả đũa.

World Cup 2026 có quá nhiều nỗi lo, từ cuộc xung đột Mỹ - Iran, “giặc nắng nóng", dịch bệnh Ebola đến vấn đề an ninh cho các đội...