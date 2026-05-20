Tám đội tuyển sứt mẻ lực lượng trầm trọng tại World Cup 2026 20/05/2026 15:26

Hàng loạt quốc gia không thể đem đến Mỹ lực lượng mạnh nhất dự World Cup 2026, trong đó có tuyển Iran. Trong chính sách ngoại giao của Mỹ có những quốc gia, khu vực bị Mỹ “soi” rất kỹ và thậm chí không cấp thị thực vào Mỹ... và thể thao nói chung, bóng đá nói riêng cũng chẳng được ưu ái gì cả.

Lâu nay, cả thế giới cứ dồn vào tuyển Iran đến Mỹ dự World Cup 2026... khi hai quốc gia đối đầu nhau ở Trung Đông ngày một căng. Tuy nhiên 7 quốc gia khác có đội tuyển đến Mỹ dự World Cup cũng chịu số phận gần tương tự như Iran... vì vấn đề cấp thị thực.

Hàng loạt đội tuyển ở châu Phi, trong đó có Algeria cũng bị vướng thị thực vào Mỹ và Canada như tuyển Iran.

Ngoài Iran, còn có đội tuyển Iraq, Bờ Biển Ngà, Tunisia, Cape Verde, Haiti, Senegal và Algeria. Tất cả danh sách đoàn bóng đá 8 quốc gia này bị các cơ quan ngoại giao Mỹ gạch tên, trong đó có nhiều cầu thủ bóng đá, chứ không chỉ là quan chức.

Chẳng hạn ngoài tuyển Iran vẫn chưa biết đoàn bóng đá nước này có bao nhiêu được phía Mỹ cấp thị thực thì tuyển Iraq cũng đã mất 6 cầu thủ vì bị phía Mỹ loại, trong đó có rất nhiều ngôi sao. Tương tự các các đội khác trong danh sách tám đội tuyển nêu trên.

Ngôi sao Ali Al Hamaddi của tuyển Iraq cũng không thể đến World Cup 2026. Ảnh: S.S

Vừa qua, hai quan chức cấp cao của tuyển Iran, trong đó có chủ tịch LĐBĐ Iran Mehdi Taj vừa hạ cánh xuống Toronto để nối chuyến đến Vancouver (Canada) dự đại hội FIFA thì phải buộc lên máy bay trở lại rời Canada... Việc 8 đội tuyển dự World Cup 2026 bị sứt mẻ lực lượng trong bối cảnh bị động như thế này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thành tích thi đấu của họ tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh 4 năm tổ chức một lần.

