Mỹ chưa cấp thị thực, tuyển Iran rối loạn 15/05/2026 11:18

(PLO)- Hầu hết các đội tuyển quốc gia dự World Cup 2026 đã có thị thực nhập cảnh và sẽ nhận, nhưng tuyển Iran thì vẫn bặt vô âm tín mà không rõ phía Mỹ có cấp thị thực hay không?

Cho đến thời điểm này, khi vòng chung kết World Cup chưa đầy một tháng nữa diễn ra, đội tuyển Iran chưa nhận được tấm hộ chiếu đến Mỹ. Trong khi đó, phần đông người hâm mộ Iran đã lên kế hoạch làm thủ tục trước mỗi trận đấu của tuyển quốc gia tại World Cup 2026 là tưởng niệm Giáo chủ Khamenei.

Iran ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Ai Cập. Hai trận đầu họ gặp New Zealand và Bỉ đá ở Los Angeles và trận cuối đá với Ai Cập tại Seattle.

Có hai lãnh đạo LĐBĐ Iran và HLV trưởng bị Mỹ từ chối tiếp nhận hồ sơ xin thị thực. Ảnh: IT.

Nếu như đội tuyển nước láng giềng Iraq đã có đầy đủ 55 thị thực do Mỹ cấp cho đoàn bóng đá nước này, thì Iran chưa có được



Báo chí quốc tế và trong nước của Iran cũng chất vấn LĐBĐ Iran và được biết chưa có bất kỳ ai của đội tuyển Iran được phía Mỹ cấp thị thực đến đó dự World Cup.

Nếu cầu thủ Iran đến được Mỹ thì lực lượng cũng rất chắp vá cùng tâm lý nặng nề. Ảnh:T.T

Tình hình rõ ràng là quá nan giải cho đội Iran. Bên cạnh yếu tố tâm lý không thoải mái, khả năng cao là lực lượng của họ vừa yếu và thiếu, có thể khiến sự góp mặt mang lại sự tệ hại ở một kỳ World Cup.

Trước mắt, hai nhân vật chính mà phía Mỹ từ chối cấp thị thực là Chủ tịch LĐBĐ Iran Mehdi Taj và HLV trưởng Amir Ghalenoei.

Fans Iran tại quê nhà đã lên kế hoạch mặc niệm Giáo chủ Khamenei hoành tráng trước mỗi trận đấu của tuyển quốc gia. Ảnh: IT.

Trong khi đó, các tổ chức xã hội, tôn giáo và nhiều cơ quan khác của Iran tại quê nhà Iran, cụ thể là trên các quảng trường lớn từ thủ đô Baghdad đến nhiều nơi khác, sẽ tổ chức long trọng lễ mặc niệm Giáo chủ Khamenei qua đời vì bom đạn cách đây vài tháng.

Theo đó, trước mỗi trận đấu của Iran, tại quảng trường Trung tâm Enghelab ở trung tâm thủ đô Tehran có những màn hình cực lớn trực tiếp trận đấu, đồng thời người dân tiến hành mặc niệm cung kính để tưởng nhớ lãnh tụ tinh thần của mình. Nhiều thành phố lớn khác trên khắp đất nước Iran cũng sẽ thực hiện nghi lễ này.

Kế hoạch các buổi truyền hình trực tiếp tại quảng trường Enghelab còn có sự góp mặt của giới cầu thủ đến xem đội tuyển Iran thi đấu qua truyền hình.