Nóng: FIFA chính thức chốt số phận tuyển Iran ở World Cup 2026 06/05/2026 13:53

(PLO)- FIFA đã mời Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI) đến trụ sở tại Zurich để làm việc về kế hoạch tham dự World Cup 2026, trong bối cảnh sự góp mặt của đội tuyển Iran vẫn đang chịu nhiều chú ý vì căng thẳng tại Trung Đông.

Theo nhiều nguồn tin, FIFA muốn phái đoàn Iran có mặt trước ngày 20-5 nhằm trao đổi các vấn đề chuẩn bị cho giải đấu. World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11-6 đến ngày 19-7.

Tương lai của Iran tại giải từng bị đặt dấu hỏi sau khi chiến tranh bùng phát ở Trung Đông vào tháng 2, liên quan đến các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Dù vậy, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tuần trước đã khẳng định Iran chắc chắn vẫn góp mặt tại World Cup.

Chủ tịch FIFA khẳng định tuyển Iran vẫn tham dự Cúp thế giới tại Mỹ. Ảnh: EPA.

Phát biểu tại Đại hội FIFA ở Vancouver, ông Infantino nhấn mạnh Iran sẽ thi đấu đúng lịch, bao gồm các trận diễn ra trên đất Mỹ. Đây được xem là tuyên bố quan trọng nhằm dập tắt những đồn đoán về khả năng Iran bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị và an ninh.

Tuy nhiên, quan hệ giữa Iran và nước chủ nhà vẫn còn nhiều căng thẳng. Phái đoàn Iran là đoàn duy nhất vắng mặt trong đại hội có 211 thành viên FIFA, sau sự cố với lực lượng biên giới Canada.

Đội tuyển Iran đang gặp nhiều trắc trở ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ảnh: EPA.

Truyền thông Iran cho biết Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj và hai đồng nghiệp đã quay về nước sau khi cho rằng họ bị nhân viên nhập cư Canada đối xử thiếu tôn trọng. Trên đường trở lại Iran, ông Taj nói với truyền thông địa phương rằng ông muốn gặp FIFA để bàn về nhiều vấn đề liên quan.

Tại World Cup 2026, Iran sẽ đóng quân ở Tucson, bang Arizona. Đội tuyển này nằm ở bảng G cùng New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Iran sẽ mở màn chiến dịch bằng trận gặp New Zealand tại Los Angeles vào ngày 15-6.