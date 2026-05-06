Bán kết lượt về Champions League 2025-2026 Bayern tái đấu PSG chờ mưa bàn thắng 06/05/2026 06:39

(PLO)- 8 ngày sau màn rượt đuổi nghẹt thở tại Paris, Bayern Munich và Paris Saint-Germain (PSG) bước vào trận lượt về bán kết UEFA Champions League tại Allianz Arena rạng sáng 7-5.

Tỷ số 5-4 ở lượt đi khiến mọi toan tính chiến thuật trở nên mong manh, khi cả hai đội chủ nhà Bayern Munich lẫn PSG buộc phải tiếp tục chơi tấn công để giành vé vào chung kết.

Cơn mưa 9 bàn ở Paris và nỗi lo lịch sử của Bayern

Trận lượt đi tại Parc des Princes đã đi vào lịch sử như một trong những cuộc đối đầu bùng nổ nhất giải đấu. PSG giành chiến thắng 5-4 trong thế trận mà hàng công của họ gần như “thiêu rụi” hệ thống phòng ngự đối phương. Ousmane Dembele, Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia tạo nên tam tấu tấn công khiến Bayern choáng váng trong phần lớn thời gian trận đấu.

Dù bị dẫn tới 2-5, Bayern vẫn kịp rút ngắn xuống còn 4-5 chỉ trong vài phút cuối, biến trận lượt về thành màn so tài không thể đoán trước. Điều đó phản ánh đúng bản chất của cuộc đối đầu này, khi không bên nào thực sự kiểm soát được thế trận.

Hùm xám nước Đức vẫn còn nhiều cơ hội lật ngược tình thế ở lượt về trên sân nhà. Ảnh: EPA.

HLV Vincent Kompany chắc chắn không thể hài lòng khi đội bóng của ông lần đầu tiên sau hơn ba thập kỷ thủng lưới 5 bàn trong một trận Champions League. Thống kê cũng không ủng hộ đại diện Bundesliga. Trong 10 lần thua ở lượt đi bán kết cúp châu Âu trước đây, Bayern bị loại tới 9 lần.

Phong độ gần đây của đội bóng xứ Bavaria cũng khiến người hâm mộ lo lắng. Trận hòa 3-3 với Heidenheim tại Bundesliga đánh dấu chuỗi không thắng dài nhất của họ mùa này. Tuy vậy, nếu nhìn ở góc độ tích cực, Bayern vẫn thể hiện khả năng ghi bàn đáng sợ khi liên tục tạo ra những màn lội ngược dòng kịch tính, điển hình như chiến thắng 4-3 trước Mainz.

Những con số thống kê cho thấy đây là cặp đấu “dị thường”. 59 bàn thắng xuất hiện trong 11 trận gần nhất của Bayern, trung bình hơn 5 bàn mỗi trận. Khi đối đầu với PSG, xu hướng này càng rõ rệt hơn.

Cuộc tái đấu giữa hai CLB có hàng công mạnh nhất châu Âu sẽ rất gay cấn và hấp dẫn. Ảnh: EPA.

PSG bay cao nhưng mất trụ cột, Bayern sẵn sàng kết liễu

Dù giành lợi thế mong manh, PSG không hề có dấu hiệu chơi phòng ngự ở lượt về. HLV Luis Enrique thậm chí bác bỏ quan điểm cho rằng trận đấu nhiều bàn thắng là do hàng thủ yếu kém. Theo ông, đó là hệ quả của lối chơi tấn công dũng cảm từ cả hai phía.

Đội bóng thủ đô nước Pháp bước vào trận đấu này với sự tự tin nhất định. Họ đã thắng 36/43 cặp đấu hai lượt khi có lợi thế ở lượt đi, và thành tích sân khách gần đây cũng cực kỳ ấn tượng với 6 chiến thắng liên tiếp, trong đó gồm có 5 trận giữ sạch lưới.

Tuy nhiên, vấn đề lớn của PSG nằm ở lực lượng. Sự vắng mặt của Achraf Hakimi vì chấn thương có thể làm suy yếu cả khả năng tấn công lẫn phòng ngự của PSG. Đây là tổn thất đáng kể, nhất là khi Bayern sở hữu nhiều cầu thủ tốc độ ở hai cánh.

HLV Luis Enrique có nhiều nỗi lo hơn chủ nhà về lực lượng. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, Bayern gần như có đội hình mạnh nhất. Những trụ cột như Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Harry Kane và Michael Olise đều sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát. Kane thậm chí đang hướng đến chuỗi 7 trận liên tiếp ghi bàn tại Champions League, một thành tích có thể tạo bước ngoặt cho trận đấu.

Lịch sử tại Allianz Arena lại nghiêng về phía đội chủ nhà. Bayern đã thắng 5 trong 6 lần gần nhất tiếp đón PSG, ghi tới 15 bàn thắng. Điều đó mang lại niềm tin lớn rằng họ có thể lật ngược tình thế.

Một chi tiết đáng chú ý khác là cả hai đội đều đang tiến gần kỷ lục ghi bàn trong một mùa Champions League. PSG đã có 43 bàn, Bayern có 42, chỉ còn cách cột mốc 45 bàn của Barcelona mùa 1999-2000 vài pha lập công. Điều này càng củng cố khả năng trận đấu tới sẽ tiếp tục bùng nổ.

Harry Kane và đồng đội dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ. Ảnh: EPA.

Mọi dữ kiện đều hướng đến một kịch bản đầy bàn thắng. Bayern với lợi thế sân nhà, cùng hàng công đang đạt phong độ cao, được kỳ vọng sẽ tạo ra màn lội ngược dòng ngoạn mục. Trong khi đó, PSG vẫn sở hữu những mũi nhọn đủ sức kết liễu đối thủ bất cứ lúc nào.

Nếu trận đấu diễn ra đúng với xu hướng hiện tại, người hâm mộ nhiều khả năng sẽ chứng kiến thêm một “bữa tiệc” bàn thắng nữa. Và trong viễn cảnh táo bạo nhất, Bayern có thể ghi tới bốn bàn để đảo ngược tình thế, khép lại cặp đấu với tổng tỷ số lên tới 15 bàn, một con số khó tin nhưng hoàn toàn phù hợp với sự điên rồ mà hai đội đã tạo ra.