BÁN KẾT LƯỢT VỀ CHAMPIONS LEAGUE Arsenal và đêm định mệnh Emirates 05/05/2026 06:39

(PLO)- Một chiếc vé đến Budapest, nơi diễn ra trận chung kết Champions League, đang ở rất gần với Arsenal hơn là Atletico Madrid trong đêm định mệnh ở Emirates.

Sau trận hòa 1-1 đầy tranh cãi tại Madrid, cuộc tái đấu tại Emirates chắc chắn là màn đấu trí căng thẳng bậc nhất mùa giải của Arsenal và Atletico vào lúc 2 giờ, ngày 6-5 theo giờ Việt Nam, với chỉ một khoảnh khắc sai lầm cũng có thể định đoạt tất cả.

Lịch sử nghiêng về Arsenal

Trận lượt đi trên đất Tây Ban Nha diễn ra kịch tính hơn dự đoán khi xuất hiện ba quả phạt đền. Arsenal rời sân với kết quả hòa 1-1, một tỷ số mang lại lợi thế nhất định, dù cảm giác tiếc nuối vẫn còn hiện rõ. Đội bóng của HLV Mikel Arteta hiểu rằng họ đã ở rất gần một chiến thắng nếu không có quyết định gây tranh cãi của VAR.

Dù vậy, việc Arsenal không thua trên sân khách ở bán kết Champions League vẫn là thành tích đáng ghi nhận. Arsenal đang duy trì chuỗi bất bại tại giải đấu mùa này và nếu tiếp tục không thua, họ sẽ thiết lập cột mốc 14 trận bất bại, kỷ lục mới của CLB tại sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Declan Rice và đồng đội có lợi thế sân nhà Emirates khi đón tiếp Atletico. Ảnh: EPA.

Phong độ gần đây của Arsenal mang lại niềm tin lớn cho người hâm mộ. Chiến thắng Fulham 3-0 tại giải Ngoại hạng Anh giúp họ củng cố vị trí trên bảng xếp hạng và tạo đà tâm lý trước trận cầu sinh tử. Đáng chú ý, Bukayo Saka đã chơi bùng nổ trong hiệp một trận đấu đó trước khi được rút ra nghỉ như một biện pháp giữ sức.

Lịch sử cũng đang đứng về phía đội bóng thành London. Trong 15 lần gần nhất tiếp đón các đại diện Tây Ban Nha tại đấu trường châu Âu, Arsenal chỉ thua đúng một trận. Thất bại duy nhất ấy diễn ra từ năm 2016 trước Barcelona, còn lại là chuỗi trận ổn định đáng nể.

Về lực lượng, HLV Arteta có lý do để lạc quan khi một số trụ cột có thể trở lại. Martin Odegaard và Kai Havertz đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục, trong khi Jurrien Timber và Mikel Merino gần như chắc chắn vắng mặt. Tuyến giữa sẽ được gia cố với sự trở lại của Martin Zubimendi sau khi được nghỉ ngơi.

Thầy trò HLV Simeone muốn gây sốc cho các Pháo thủ thành London ở bán kết lượt về Champions League. Ảnh: EPA.

Atletico chờ thêm một lần gieo sầu cho Arsenal

Đại diện Tây Ban Nha không xa lạ với những màn lội ngược dòng ở châu Âu. Dưới bàn tay của Diego Simeone, Atletico luôn biết cách biến những trận đấu lớn thành cuộc chiến bản lĩnh. Emirates là nơi họ thử tái hiện kịch bản từng khiến Arsenal ôm hận trong quá khứ.

Thất bại 0-4 trước chính Arsenal hồi đầu mùa từng khiến Atletico chao đảo, nhưng phản ứng sau đó của họ rất mạnh mẽ. Đội bóng áo sọc đỏ trắng lập tức có chuỗi bảy chiến thắng liên tiếp, lấy lại vị thế tại La Liga và khẳng định bản lĩnh tại đấu trường châu Âu .

Dù vậy, mùa xuân vừa qua lại là giai đoạn khó khăn với HLV Simeone khi Atletico thua tới bảy trong tám trận. Điều đó khiến họ hết cơ hội đua vô địch quốc nội và dồn toàn lực cho Champions League. Việc chắc suất trong tốp 4 giúp họ có thể xoay tua đội hình ở La Liga để giữ sức cho trận bán kết.

Atletico hồi sinh ngoạn mục sau chuỗi sa sút kéo dài. Ảnh: EPA.

Trận thắng Valencia 2-0 cuối tuần qua cho thấy Atletico đã tìm lại sự ổn định đúng thời điểm. Dù tung ra nhiều cầu thủ dự bị, họ vẫn kiểm soát trận đấu tốt và kết liễu đối thủ bằng sự lạnh lùng quen thuộc.

Hàng công của Atletico vẫn là điểm tựa lớn. Julian Alvarez, người vừa lập cột mốc ghi 25 bàn tại Champions League chỉ sau 41 trận, sẽ tiếp tục dẫn dắt tuyến đầu. Thành tích này thậm chí còn nhanh hơn cả Lionel Messi trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại giải đấu.

Bên cạnh đó, Antoine Griezmann và Koke vẫn là những quân bài chiến lược có thể tạo đột biến. Tuy nhiên, Atletico cũng đối mặt với những lo ngại về lực lượng khi Jose Gimenez chưa chắc ra sân, còn Pablo Barrios và Nico Gonzalez chắc chắn vắng mặt.

Arsenal và Atletico một mất một còn ở Emirates. Ảnh: EPA.

Điểm yếu lớn nhất của Atletico nằm ở hàng thủ khi thi đấu xa nhà. Họ để thủng lưới ít nhất hai bàn trong phần lớn các trận sân khách gần đây, điều có thể trở thành tử huyệt trước một Arsenal đang tìm lại cảm hứng ghi bàn.

Trận đấu tại Emirates mang dáng dấp của một cuộc đối đầu giữa nước và lửa, với một Arsenal thăng hoa và khao khát phá dớp 20 năm, đụng độ với một Atletico dày dạn kinh nghiệm và luôn nguy hiểm trong những thời khắc quyết định. Đây là cuộc chiến của bản lĩnh, của khoảnh khắc, và của những người dám bước lên để thay đổi số phận.