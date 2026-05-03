Đồng hương phá nát bữa tiệc của Messi ở sân Freedom Park 03/05/2026 13:17

(PLO)- Sân Freedom Park của Inter Miami lại chứng kiến chuyện xui rủi sáng sớm 3-5 sau khi HLV Javier Mascherano ra đi.

Sân Freedom Park mới và hoành tráng của Inter Miami đầy tâm huyết của đồng chủ tịch Beckham nhưng có dấu hiệu đen đủi khi một đồng hương phá nát bữa tiệc của Messi.

Ngay phút 33, Messi ghi bàn thứ 3 cho Inter Miami khi trước đó hai đồng đội của anh đã kịp ghi 2 bàn. Mới phút thứ 4, Ian Fray có bàn cho chủ sân Freedom Park. Phút 25, Telasco Segovia nhân đôi cách biệt và Messi bồi thêm bàn thắng thứ 3.

Messi chốt bàn thứ 3 cho Inter Miami ngay phút 33 tưởng chừng đã an bài. Ảnh:G.N

Cứ tưởng như một trận thua thảm của vị khách đến từ Orlando và lấy lại vận may cho Freedom Park, bao nhiêu tâm huyết của ban lãnh đạo Inter Miami gồm ba đồng chủ tịch là anh em nhà Jorge Mas và Beckham.

...Nhưng không, Inter Miami đã thua ngược theo cách rất thảm. Cầu thủ Martin Ojeda, người Argentina, đồng hương của Messi thực hiện cú hat trick giúp đội khách ngược dòng ngoạn mục thắng 4-3.

Đồng hương của Messi - Martin Ojeda lên tiếng với cú hat trick. Ảnh: GN.

Martin Ojeda ghi 3 bàn thắng vào các phút 39, 68 và 79 rồi Tyrese Spicer đóng đinh trận đấu phút 90+3. Ngay cả Messi cũng không tin những gì mình chứng kiến cuộc ngược dòng thần thánh của Orlando ngay tại chảo lửa Freedom Park.

Đáng chú ý từ ngày khai trương sân Freedom Park đến nay, chủ nhà Inter Miami luôn gặp xui rủi. Hai lượt trận đầu mùa giải, Inter Miami thua liên tiếp, khiến đàn anh ở Barcelona và đội tuyển Argentina - HLV Javier Mascherano đã phải rời ghế thuyền trưởng sau 4 tháng cầm quân.

Với Inter Miami, sau khi chia tay Mascherano, người đồng hương khác của Messi tiếp quản là HLV Guillermo Hoyos cũng chưa có dấu hiệu khá hơn.