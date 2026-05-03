VCK U-17 nữ châu Á: U-17 Việt Nam dễ văng khỏi tốp 2 vào vòng tranh vé World Cup 03/05/2026 11:23

(PLO)- Thái Lan sẽ thay thế vị trí nhì bảng A của U-17 Việt Nam sau lượt trận thứ nhì vào chiều tối 4-5?

Sau lượt trận thứ nhất bảng A, U-17 Việt Nam đang đứng vị trí nhì bảng, sau Trung Quốc và trên Thái Lan nhờ chỉ số Fair Play.

Theo đó, chủ nhà Trung Quốc thắng Myanmar 6-0, còn Việt Nam chia điểm Thái Lan qua trận hòa 2-2. Tuy nhiên, Việt Nam xếp nhì bảng nhờ chỉ số Fair Play khi ở cuộc chạm trán này, Thái Lan có 1 thẻ vàng, còn Việt Nam thì không.

Lượt trận thứ nhì, khả năng cao là Việt Nam sẽ rơi xuống vị trí thứ 3 khi gặp Trung Quốc quá mạnh.

Trung Quốc (cam) trong trận thắng Myanmar 6-0, là đối thủ thứ nhì của U-17 Việt Nam lúc 18 giờ 30 ngày 4-5. Ảnh: AFC.

Hai cặp đấu lượt trận thứ nhì bảng A vào ngày 4-5, Thái Lan - Myanmar (14 giờ 30), Trung Quốc - Việt Nam (18 giờ 30). Thực sự U-17 Việt Nam gần như không thể có điểm trước Trung Quốc, còn Thái Lan sẽ không khó đánh bại Myanmar.

Cần biết VCK U-17 nữ châu Á đang diễn ra tại Tô Châu, Trung Quốc cũng là vòng loại World Cup U-17 nữ mà châu Á có 4 suất.

Vì thế, Thái Lan và Việt Nam ở vòng bảng sẽ chơi trận nào cũng như chung kết do chạy đua điểm số và hiệu số phụ bàn thắng/bại và cả chỉ số Fair Play, nhằm tìm kiếm ngôi nhì hoặc ít ra là chiếm 1 trong 2 vị trí thứ 3 có thành tích tốt nhất của ba bảng đấu.

Thái Lan và Việt Nam chia điểm nhau qua trận hòa 2-2 chiều 1-5. Ảnh: AFC.

Sau lượt trận đầu, đã xuất hiện những trận “mưa gôn” vừa và cực lớn. Ngoài bảng A, Trung Quốc “dội” 6 bàn vào lưới Myanmar, tại bảng B, Nhật Bản tạo cơn mưa bàn thắng 13 bàn vào lưới các cô gái Lebanon. Ở bảng C, Triều Tiên cũng ghi 10 bàn thắng vào lưới Đài Loan, Hàn Quốc ghi 5 bàn vào lưới Philippines.

Những đội thắng lớn đều là ứng viên cho 4 tấm vé đi vòng chung kết World Cup trẻ.