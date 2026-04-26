U-17 Việt Nam và chặng đường phía trước 26/04/2026 11:02

Tối 24-4, thầy trò HLV Cristiano Roland vô địch Đông Nam Á, lần thứ tư tuyến trẻ U-17 lên ngôi vua, cao nhất Đông Nam Á.

Ở giải vừa qua tại Indonesia, có lẽ đội trẻ Việt Nam chỉ có 1 duy nhất là Úc ở bán kết và đánh bại họ 2-1. Đó cũng là đội duy nhất ghi được 1 bàn thắng vào lưới thủ môn Xuân Hòa, còn những đội Malaysia, Đông Timor, thậm chí là Indonesia không phải là đối thủ.

U-17 Việt Nam đá 5 trận và lên ngôi Đông Nam Á, nhưng để mà trui rèn, tích lũy thì chỉ có trận bán kết gặp Úc. Ảnh: CTP

Ở trận bán kết ngược dòng thắng Úc 2-1, đó là trận đấu đáng nhất của đội trẻ Việt Nam. Các tuyến trẻ thì Việt Nam từng nhiều lần đánh bại Úc từ U-16, đến U-19, thậm chí là U-23 ở trận cuối vòng bảng của “Thường Châu 2018”.

Ở trận bán kết giải Đông Nam Á vừa qua, mới thấy được Việt Nam “bung” hết sức và trải nghiệm, trui rèn và tích lũy tốt. Bởi U-17 Úc có nền tảng cơ bản rất hoàn hảo, họ tạo sự khác biệt từ sự sẵn có như chiều cao, cân nặng, cơ bắp chơi thứ bóng đá lực sĩ để tạo ưu thế trước Việt Nam, nhưng cuối cùng đội trẻ Việt Nam đã hóa giải và đánh bại bằng việc không bị cuốn vào lối chơi bóng nhanh dài, ít chạm, nặng va đập ấy, trung thành lối chơi “tiki- taka” của mình và chiến thắng.

Trẻ Việt Nam hai lần chạm trán với Malaysia và ghi đến 7 bàn thắng, quá dễ dãi. Ảnh:CTP

Thế hệ trẻ mà HLV Ronald đang trau chuốt có một tương lai hứa hẹn, họ ăn ý, hiểu nhau, chuyền “không cần nhìn”, di chuyển đều khắp khi tổ chức tấn công trước cầu môn đối phương khiến phòng ngự đối phương rối... khi đồng đội dứt điểm thì lao theo bóng chờ đối phương sai lầm trừng phạt tiếp ở “bước 2”.

Tuy nhiên ở khu vực Đông Nam Á khi lên đỉnh đến 4 lần, nhưng nếu không liên tục cọ xát với những đối thủ mạnh hơn... sẽ rất dễ “chạm trần” và chựng lại. Bây giờ thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ đá VCK U-17 châu Á, ở đó bảng C có Hàn Quốc, Yemen và UAE, đều là trải nghiệm tốt. Rồi lên tuyến U-19, với những vòng loại có rất nhiều đội kém, yếu quanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ chẳng học hỏi được gì qua vòng loại rồi bước vào VCK châu Á lại gặp đối thủ khủng.

Giá như tại giải Đông Nam Á vừa qua, qua 5 trận để chinh phục đỉnh cao ấy, trẻ Việt Nam có 3 đến 4 đối thủ như Úc thì mọi thứ tốt hơn... làm bệ phóng U-17 châu Á cũng là vòng loại World Cup.

Việt Nam đá 5 trận lên ngôi Đông Nam Á lần thứ 4, trong đó chỉ 1 trận đáng xem là bán kết thắng Úc, còn lại quay lại trận chung kết tái đấu thì Malaysia vẫn quá yếu, dẫn đến nhiều lúc học trò ông Roland dễ dãi và sai số. Trong thể thao điều này lặp lại hoài sẽ rớt phong độ, không tiến bộ được.

Thế hệ trẻ Việt Nam này hiện nay rất cần thường xuyên chạm trán với những đội giỏi như cỡ Uzbekistan, Nhật Bản, Hàn Quốc... thì mới hứa hẹn có một thế hệ vàng khi lên tuyển quốc gia.

Hãy nhìn bóng đá Thái Lan họ đã “đội trần” Đông Nam Á từ hai thập niên nay ở mọi tuyến đội tuyển nhưng khi “bơi ra biển lớn” thì bị “tát vỡ mặt”... bây giờ lại đang lao dốc.

U-17 Việt Nam hiện nay cọ xát rất nhiều với những đối thủ rắn mặt hơn, giỏi hơn, khỏe hơn...thì mới tiếp tục phát triển.

Còn thực tế, mỗi năm các đội trẻ như U-17 đá giải chừng 4, 5 trận trong nước và may mắn lắm đá thêm 3,4 trận quốc tế thì không ăn thua. Lứa U-17 thì chưa có cơ hội khoác đội A các CLB đá giải nội địa.