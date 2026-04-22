Bán kết 2 U-17 Đông Nam Á: Đánh bại Úc, U-17 Việt Nam rộng cửa vô địch 22/04/2026 21:56

(PLO)-U-17 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Úc 2-1 ở bán kết giải U-17 Đông Nam Á trong một trận đấu rất chất lượng.

Trận bán kết 2 giải U-17 Đông Nam Á giữa U-17 Việt Nam và Úc diễn ra rất hấp dẫn, một trận đấu có chất lượng rất đỉnh của bóng đá trẻ Đông Nam Á.

U-17 Việt Nam đã thể hiện một trận đấu rất hay và kiên cường. Dẫu có một tình huống bị trọng tài bẻ còi tạo tâm lý ức chế, nhưng học trò của HLV Cristiano Roland đã vượt qua và ngược dòng đánh bại U-17 Úc 2-1 rất ngoạn mục và ấn tượng.

Ngay phút thứ 9, thì lưới của thủ môn Xuân Hòa đã rung lên bằng một cú ra chân của Luke Becvinovski rất đẹp mắt, rất đẳng cấp. Becvinnovski nhận bóng của đồng đội từ ngoài vùng 16m50 rồi ra chân rất gọn gàng, bóng bay như kẻ chỉ vào sát cột xa, thủ môn Xuân Hòa không kịp phản xạ.

Tình huống Carroll xoạc bóng từ sau, nhưng thoát phạt đền.

Phút 38, thì Sỹ Bách bứt phá tốc độ đối mặt thủ môn Lachlan Allen nhưng Oliver Carroll lao về rồi xoạc bóng từ phía sau. Trọng tài Nhật Bản rút thẻ vàng cho Carroll và chỉ tay vào chấm 11m. Tuy nhiên tổ VAR đã trao đổi khiến trọng tài phải tham khảo. Hình ảnh cho thấy khi “cắt ngang” thì đó là cú xoạc trúng bóng của Carroll, tuy nhiên góc quay khác thì cho thấy chân của Carroll không đụng bóng và va chạm rất mạnh vào chân Sỹ Bách khiến Bách té ngã. Tuy nhiên, trọng tài đã xóa thẻ và xóa cả phạt đền.

Còn tình huống này thì Úc đã bị "ăn phạt đền"

Phút 45+2, Đại Nhân xâm nhập vùng cấm và bị hậu vệ của Úc đá vào ống đồng. Lần này trọng tài tham khảo VAR rồi chỉ tay vào chấm 11m.

Trên chấm 11m, Đại Nhân sút bóng chạm cột nhưng rồi Mạnh Cường lao đến đánh đầu bồi sát cột xa san bằng 1-1 cho Việt Nam. Đó cũng là tỉ số sau hiệp 1.

Bước vào hiệp 2, với tinh thần lên rất cao, các cầu thủ Việt Nam vẫn trung thành lối chơi nhóm nhỏ, uyển chuyển, di chuyển đều khắp mặt sân. Phút 56 lại Đại Nhân bỏ lỡ cơ hội ngon ăn bàn. Khi đồng đội chuyền sệt sát mặt đất, Đại Nhân lao đến nhưng cú ra chân lại không trúng bóng, dù chỉ cần chạm gầm giày là bóng sẽ vào lưới.

Chung kết, Việt Nam tái đấu Malaysia khi vòng bảng đã thắng 4-0. Ảnh: CTP

Tuy nhiên mỗi lần bỏ qua cơ hội ngon ăn thì Đại Nhân lại được đồng đội “chuộc lỗi cho” rất nhanh. Phút 60, Việt Nam đá phạt chếch cánh trái của Úc. Bóng bất ngờ được Sỹ Mạnh chuyền sệt sát mặt đất để Nguyễn Lực lao đến đệm lòng vào lưới với góc sút cực rộng. Điều bất ngờ ở tình huống này là Úc tổ chức phòng ngự một pha bóng bổng, nhưng Việt Nam làm ngược lại và ăn bàn.

Cuối trận, Úc cay cú và kết cục là Marcus Savic bị thẻ đỏ vì hành vi vào bóng thô bạo với Sỹ Bách.

U-17 Việt Nam đã thể hiện một trận đấu quá hoàn hảo để ngược dòng đánh bại Úc vào chung kết tái đấu với Malaysia, đội đã thua Việt Nam 0-4 ở vòng bảng.

Lịch tranh vô địch và hạng 3 ngày 24-4:

Hạng ba: Úc - Lào (15 giờ 30).

Ngôi vô địch: Việt Nam - Malaysia (19 giờ 30).