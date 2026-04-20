U-17 Việt Nam không sợ Úc! 20/04/2026 15:29

(PLO)-U-17 Việt Nam coi việc gặp Úc tối 22-4 như "quân xanh" chất lượng nhằm chuẩn bị cho VCK U-17 châu Á đầu tháng tới...

Lúc 19 giờ 30 ngày 22-4, trận bán kết 2 giải U-17 Đông Nam Á sẽ diễn ra giữa Việt Nam và Úc. Nhiều đội trẻ Đông Nam Á coi giải này như cuộc tổng duyệt chuẩn bị bước vào VCK U-17 châu Á mà chỉ cần vượt qua vòng bảng là có vé đi World Cup.

Hai cuộc chạm trán gần nhất, hồi VCK U-17 châu Á, Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa U-17 Úc ở vòng bảng. Rất tiếc lần đó, thầy trò HLV Cristiano Roland ở bảng nặng ký cùng Úc, Nhật Bản và UAE, kết quả Việt Nam có ba trận hòa 1-1 và chia tay giải.

U-17 Việt Nam ở lần chạm trán với Úc tại VCK U-17 châu Á năm 2025. Ảnh:AFC

Tuy chia giải ngay sau vòng bảng, nhưng lối chơi của trẻ Việt Nam rất tiến bộ, không thua ba đội cùng bảng đã là “thành tích” đáng mong đợi.

Lần trước đó vào năm 2024, khi đội trẻ Việt Nam do HLV Trần Minh Chiến dẫn dắt sang Indonesia cũng dự giải Đông Nam Á, nhưng lại thua Úc 0-3 tại bán kết. Còn Úc thì sau đó lên ngôi vô địch khi đánh bại Indonesia ở chung kết. Nói khác đi, hiện nay đội U-17 Úc chuẩn bị chạm trán tại bán kết với Việt Nam thì họ là đương kim vô địch giải.

Việt Nam đối đầu thách thức cực lớn với tập thể cao to và rất khỏe, cùng cơ thể rất trưởng thành về mặt cơ bắp và lối chơi. Trẻ Úc lại đến từ một nền bóng đá hàng đầu châu lục thì ngoài thể hình, họ có nhiều cái hơn.

Hồi VCK U-17 châu Á 2025, Việt Nam hòa Úc, Nhật Bản và UAE đều ở tỉ số 1-1. Ảnh:VFF

Việt Nam cứ “cháy” hết mình vì đó là “trận đánh giả” rất chất lượng để chuẩn bị cho VCK U-17 châu Á, nơi mà trẻ Việt Nam gặp toàn những đối thủ cao to như Úc, đó là Hàn Quốc, Yemen và UAE.

Việt Nam phải chạm trán với những đội có trình độ cao và hơn hẳn nhiều thứ thì mới tiến bộ và có trải nghiệm tốt.

Hồi tháng tư năm ngoái, HLV Cristiano Roland cũng ấp ủ vượt qua vòng bảng vào tứ kết là có vé World Cup trẻ nhưng qua 3 trận toàn hòa... rất tiếc nuối.

Đầu tháng 5 tới cũng thế, nếu Việt Nam chuẩn bị chu đáo, xuất sắc cùng may mắn vượt qua vòng bảng để vào tứ kết là có vé World Cup.