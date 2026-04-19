Giải Vô địch U-17 Đông Nam Á Oái ăm U-17 Việt Nam gặp Úc, Lào gặp Malaysia tại bán kết 19/04/2026 21:45

Lượt trận cuối bảng A giải Vô địch U-17 Đông Nam Á vừa kết thúc, theo đó, Việt Nam hòa chủ nhà Indonesia 0-0. Trận đấu cùng giờ Malaysia thắng Đông Timor 2-0.

U-17 Việt Nam bở lỡ một số cơ hội ngon ăn trong một số tình huống. Như vậy chủ nhà Indonesia chỉ có 4 điểm, xếp vị trí thứ 3. Việt Nam nhất bảng với 7 điểm, Malaysia 6 điểm nhì bảng.

Đội trẻ Việt Nam thể hiện một trận đấu hòa dường như có toan tính cho bán kết. Ảnh: CTP

Malaysia cũng là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên LĐBĐ Đông Nam Á lại đã đưa ra lịch bán kết theo 2 trường hợp. Nếu đội đoạt vé vớt rơi vào bảng A hoặc C, thì đội nhất bảng A sẽ gặp nhất bảng C, tức Việt Nam gặp Úc, còn đội nhất bảng B là Lào sẽ gặp đội đoạt vé vớt, tức Malaysia.

Việc Việt Nam gặp Úc ở bán kết coi như trận "chung kết" sớm, bởi đây là 2 đội trẻ hay nhất giải.

Thật oái ăm cho cách xếp lịch ở trường hợp này, tuy nhiên không thể trách được ban tổ chức bởi đội đoạt vé vớt vô tình rơi vào bảng A.

U-17 Indonesia, chủ nhà bị loại ngay sau vòng bảng khi không thể thắng đậm Việt Nam. Ảnh:CTP

Trong khi đó, bỗng dưng Malaysia đoạt vé vớt lại gặp “kèo thơm” lẫn nhau, còn Việt Nam nhất bảng A gặp đội nhất bảng C là Úc cực mạnh.

Ở trường hợp thứ 2 về lịch bán kết, nếu vé vớt rơi vào đội nhì bảng B, thì lúc đó nhất bảng A (Việt Nam) sẽ gặp đội nhì bảng B. Tuy nhiên nhì bảng B Myanmar chỉ có 4 điểm cùng hiệu số phụ 0 (2/2).

Sự tiếc nuối hay hậm hực qua góc nhìn của một người hâm mộ Việt Nam khi nhất bảng A lại gặp “cạ cứng” Úc, trong khi Malaysia và Lào gặp nhau rất nhẹ... là lẽ thường tình. Tuy nhiên cuộc chơi đã được đề ra từ trước rồi, các đội, trong đó có U-17 Việt Nam chấp nhận thôi.

+Lịch thi đấu bán kết ngày 22-4:

Lào - Malaysia (15 giờ 30), Việt Nam - Úc (19 giờ 30)