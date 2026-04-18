Giải Vô địch U-17 Đông Nam Á: U-17 Thái Lan bị loại sốc, Lào và Úc đang chờ Việt Nam ở bán kết 18/04/2026 17:51

(PLO)-Lào kiên cường tiễn U-17 Thái Lan về nước để lên ngôi nhất bảng tiến vào bán kết giải U-17 Đông Nam Á.

Lượt trận cuối bảng B giải U-17 Đông Nam Á vừa kết thúc, theo đó, Lào đánh bại U-17 Thái Lan 3-2 lên ngôi nhất bảng với 7 điểm. Myanmar đã để Philippines ngược dòng đánh bại 2-1.

Đội trẻ Thái Lan rơi xuống vị trí thứ 3 của bảng và chia tay giải. Philippines ngăn cản Myanmar vào bán kết bằng chiến thắng danh dự và cũng chia tay giải với 3 điểm.

Như vậy Lào vào bán kết với ngôi nhất bảng B, Myanmar có 4 điểm cùng hiệu số bàn thắng/bại là 0 (2/2) cũng cũng chính thức bị loại do bảng C Singapore nhì bảng với 4 điểm cùng hiệu số +4 (5/1).

Sau khi thua sốc Myanmar 0-1, U-17 Thái Lan (xanh) thua luôn Lào 2-3 và chia tay giải. Ảnh:CTP

Tuy nhiên Singapore rất ít hy vọng vì tối 19-4 ở bảng A, nơi có U-17 Việt Nam đá lượt trận cuối khả năng rất cao là sẽ có đội nhì bảng có 6 điểm.

Ở lượt trận cuối bảng C chiều 17-4, Úc có 3 trận toàn thắng, thắng Brunei 12-0, Singapore 1-0, và Campuchia 2-0 nhất bảng, Singapore nhì bảng với 4 điểm cùng hiệu số +4 (5/1).

Các cầu thủ U-17 Lào (trắng) có cuộc ngược dòng đánh bại Thái Lan để vào bán kết với ngôi nhất bảng B. Ảnh: CTP

Đã có thông tin nói rằng, Thái Lan cử đội U-16 tham dự giải U-17 Đông Nam Á này, còn đội U-17 “xịn” của họ đang tập huấn nước ngoài chuẩn bị cho giải châu Á vào tháng 5. Tuy nhiên đối chiếu tên tuổi hồi vòng loại U-17 châu Á thì lứa dự giải Đông Nam Á này... hầu như là một.

Rất tiếc cho Myanmar (đỏ) đánh bại Thái Lan 1-0 nhưng lại để Philippines đánh bại 2-1. Ảnh:CTP

U-17 Thái Lan thua Myanmar rồi thua cả Lào là điều thật khó chấp nhận. Madam Pang, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan có lẽ tan vỡ con tim khi đội trẻ của cường quốc bóng đá số 1 Đông Nam Á thua Myanmar rồi đến thua cả Lào chia tay giải ngay sau vòng bảng. Đó là một sự “sỉ nhục” cực lớn dành cho bóng đá trẻ Thái Lan.

Như vậy bảng B và C đã có kết quả với Úc nhất bảng C (9 điểm) và Lào nhất bảng B (7 điểm) vào bán kết. Tấm vé vớt duy nhất hiện đang nằm trong tay Singapore có 4 điểm cùng hiệu số +4.

Lượt trận cuối bảng A diễn ra cùng lúc 19 giờ 30 ngày 19-4: Indonesia (3 điểm) - Việt Nam (6 điểm), Malaysia (3 điểm) - Đông Timor (0 điểm).