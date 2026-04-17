Giải Vô địch U-17 Đông Nam Á: Sốc: Sau Thái Lan đến lượt chủ nhà Indonesia có nguy cơ bị loại sớm 17/04/2026 12:24

Tối 16-4, chủ nhà Indonesia thua sốc Malaysia 0-1 ở giải U-17 Đông Nam Á và có nguy cơ bị loại. Điều này làm cho U-17 Việt Nam tăng cơ hội vào bán kết. Như thường lệ, Malaysia luôn là “cạ cứng” của Indonesia cả một thập niên qua khi Indonesia thường là chủ nhà các giải trẻ Đông Nam Á.

Lần này tưởng chừng khác đi khi bóng đá trẻ Malaysia đang lao dốc, cụ thể là ở trận đầu bảng A đã bị U-17 Việt Nam thắng dễ 4-0. Tuy nhiên gặp Indonesia thì lại là một Malaysia rất khác, thể hiện rất máu lửa, hay và chắc chắn rồi kết quả là Malaysia đã đánh bại Indonesia 1-0.

Malaysia đã thể hiện rất khác sau khi thua Việt Nam0-4 và họ đã khiến chủ nhà Indonesia ôm hận và có nguy cơ bị loại ngay sau vòng bảng. Ảnh:Bola

Một buổi tối mà đội trẻ Malaysia thể hiện phòng ngự quá hoàn hảo được khán giả và ngay cả những chuyên gia bóng đá, các cựu danh thủ Indonesia khen ngợi.Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu,HLV Kurniawan Dwi Yuliano của Indonesia cũng phải mở lời khen ngợi phòng ngự Malaysia quá chắc chắn.

HLV Kurniawan Dwi Yulianto tâm phục khẩu phục Malaysia. Ảnh:Bola

Bàn thắng duy nhất trận do công Fareez Danial Fadzly ghi phút 33 từ pha bật cao đánh đầu từ phạt góc. Thời gian còn lại của trận đấu rất cống hiến vì Indonesia tăng cường gây áp lực nhằm tìm bàn thắng nhưng bất thành. Malaysia đã có một bộ mặt rất khác để đánh bại chủ nhà Indonesia 1-0 sống lại hy vọng vào bán kết sau khi thua thảm Việt Nam 0-4.

Malaysia đã thể hiện một trận đấu dũng mãnh và đánh bại chủ nhà. Ảnh: Bola

Trước đây 2 ngày, Thái Lan cũng thua sốc Myanmar 0-1 xuống vị trí thứ 3 bảng B sau 2 lượt trận, Thái Lan bị Myanmar và Lào “đè” phía trên.

Việc Indonesia thua Malaysia 0-1 đã làm tăng cơ hội cho U-17 Việt Nam vào bán kết. Nếu lượt trận cuối, không may đội trẻ Việt Nam thua một, vài bàn cách biệt thì vẫn vào bán kết với ngôi nhất bảng và Malaysia thắng Đông Timor vào tối 19-4. Lúc đó ba đội Việt Nam, Malaysia và Indonesia cùng 6 điểm xét đối đầu nhau thì Việt Nam lợi thế vì đánh bại Malaysia đến 4-0.

+ Lịch thi đấu lượt cuối bảng C cùng 15 giờ 30 ngày 17-4: Úc - Campuchia, Singapore -Brunei.