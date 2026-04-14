HLV của Malaysia tuyên bố gây sốc: Indonesia mạnh ngang Việt Nam 14/04/2026 14:35

(PLO)- HLV Shukor Adan của tuyển U-17 Malaysia đã đưa ra nhận định đáng chú ý trước cuộc chạm trán với U-17 Indonesia khi cho rằng sức mạnh của đội chủ nhà hiện ở mức tương đương với Việt Nam.

Nhận định của HLV Shukor Adan đưa ra trong bối cảnh Malaysia vừa nhận thất bại nặng 0-4 trước các tuyển thủ trẻ Việt Nam ở trận ra quân tại giải U-17 Đông Nam Á 2026.

Kết quả này rõ ràng là màn khởi đầu không mong muốn với bóng đá trẻ Malaysia. Dù vậy, ông Shukor Adan không chọn cách chỉ trích các học trò sau trận thua đậm.

Nhà cầm quân người Malaysia cho biết toàn đội cần nhanh chóng đứng dậy, nhìn lại những sai sót đã mắc phải và chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu tiếp theo. Theo ông, Malaysia vẫn còn cơ hội sửa sai nếu biết tận dụng quãng nghỉ ngắn trước khi chạm trán Indonesia trên sân Joko Samudro ở Gresik vào ngày 16-4.

HLV Shukor Adan (phải) thận trọng trước cuộc chạm trán Indonesia. Ảnh: CND.

Trong đánh giá của Shukor Adan, Indonesia là đối thủ rất mạnh, nhưng không vượt trội so với Việt Nam. Ông cho rằng cả hai đội đều đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian qua, đặc biệt sau khi cùng giành quyền tham dự Cúp bóng đá U-17 châu Á.

Chính vì thế, Malaysia hiểu rằng thử thách phía trước sẽ cực kỳ khắc nghiệt, nhưng đó cũng là thời cơ cho họ chứng minh bản lĩnh sau thất bại ở trận mở màn.

Đội tuyển trẻ Việt Nam có trận ra quân đại thắng Malaysia 4-0. Ảnh: VFF.

HLV của Malaysia nhấn mạnh rằng đội bóng của ông sẽ tận dụng tối đa thời gian nghỉ để phục hồi thể lực, đồng thời xem lại băng hình trận đấu với Việt Nam nhằm phân tích kỹ các lỗi chuyên môn. Mục tiêu của Malaysia là chỉnh sửa những điểm yếu đã bộc lộ và bước vào trận gặp Indonesia với bộ mặt tích cực hơn.

Ở phía bên kia, HLV U-17 Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto cũng tỏ ra rất thận trọng. Dù Malaysia vừa thua đậm, ông vẫn khẳng định đối thủ không hề yếu. Kurniawan cho biết ông hiểu khá rõ cách Malaysia xây dựng đội hình, đồng thời dành sự tôn trọng lớn cho ban huấn luyện đối phương. Vì vậy, Indonesia sẽ không được phép chủ quan để giành trọn 3 điểm và tiến gần hơn vé vào bán kết.