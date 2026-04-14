Tuyển Iran có thể lại vắng mặt ở Cúp Vùng vịnh 14/04/2026 12:54

Những ngày qua, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump lại kêu gọi và trước tiên Mỹ sẽ gọi vịnh Persic (Vịnh Ba tư) là “Arabian Gulf” hoặc “Gulf of Arab” và bỏ tên gọi vịnh Persic. Và đó cũng là lý do Cúp Vùng vịnh chẳng bao giờ... yên ắng, nói khác đi là nó luôn có những đợt sóng ngầm. Tuyển Iran luôn cân nhắc tên giải rồi mới quyết định tham dự giải đấu cấp độ đội tuyển quốc gia 2 năm tổ chức 1 lần này.

Chính quyền Mỹ kêu gọi đặt lại tên Vịnh Persic thành Vịnh Arab. Ảnh:I.T

Persic có nghĩa là Ba Tư liên quan đến một đế chế giàu có rộng lớn khét tiếng ở Trung Đông thời xưa. Nay Iran được xem là “cốt lõi” của đế chế Ba Tư trước đây. Đế chế Ba Tư ngày xưa bao quanh cả vùng vịnh Ba Tư nên việc đặt cái tên vịnh Ba Tư chẳng có gì là đáng bàn cãi.

Tuy nhiên ngày nay, vịnh Ba Tư ấy tiếp giáp với Qatar, UAE và một số quốc gia khác ra đời sau này khi đế chế Ba Tư tan rã.

Trong vòng một thập niên qua, đã nhiều lần Ban tổ chức Gulf Cup “gắn thêm từ “Arab” phía trước là Iran phản đối, không tham gia, đồng thời kêu gọi nhiều nước tẩy chay giải. Iran không đồng tình khi Ban tổ chức đổi tên giải “Gulf Cup” thành “Arab Gulf Cup”. Đó cũng là lý do trước đó một thời gian dài, chuyện này quá nhạy cảm nên giải chỉ mang tên “Gulf Cup” để tất cả cùng vui vẻ tham dự.

Cúp Vùng Vịnh mà vắng Iran thì kém vui vì đây là đội tuyển mạnh nhất.

Tên gọi quốc tế “Vịnh Ba Tư” nó vô hình như muốn chỉ định đó là vịnh biển của Iran và nước này được lợi rất nhiều từ việc thu phí tàu bè qua lại... trong đó có eo biển Hormuz thời gian qua là điểm nóng khiến giá dầu thế giới tăng vọt khi xảy ra chiến tranh.

Ngoài việc những làn sóng kêu gọi trong bóng đá đổi tên Gulf Cup thành Arab Gulf Cup thì nay Mỹ chính thức kêu gọi đổi tên vịnh Ba Tư thành Vịnh Arab nhằm làm phai mờ đi sự sở hữu của Iran.

Gần một thập niên qua, tuyển Iran đã không còn tham dự giải này khi giải đấu có tên Arab Gulf Cup.