Đội tuyển Indonesia ‘đóng cửa’ dịp FIFA Days vì chưa tìm ra HLV 25/10/2025 12:11

(PLO)- Đội tuyển Indonesia hiện vẫn trong tình trạng để trống ghế” HLV trưởng sau khi Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) và Patrick Kluivert chính thức đường ai nấy đi vào ngày 16-10.

Quyết định chia tay HLV Kluivert của đội tuyển Indonesia được đưa ra chỉ 10 tháng sau khi cựu danh thủ người Hà Lan đảm nhận vị trí thay thế Shin Tae-yong, khép lại một giai đoạn ngắn ngủi nhưng nhiều biến động trong hành trình của đội tuyển xứ Vạn đảo.

Theo tuyên bố mới nhất của Chủ tịch PSSI Erick Thohir, tổ chức này chưa có bất kỳ động thái vội vã nào trong việc tìm kiếm người kế nhiệm Kluivert. Ông cho biết, tính đến thời điểm này, PSSI vẫn chưa tiếp cận hay liên hệ với bất cứ ứng viên nào ngồi ghế nóng đội tuyển Indonesia.

“Tôi đã gặp ông Sumardji, cùng thảo luận với Giám đốc kỹ thuật và Tổng thư ký PSSI. Theo quy trình, Ban huấn luyện đội tuyển Quốc gia (BTN) và Tổng cục Kỹ thuật sẽ chịu trách nhiệm sàng lọc, đề cử các ứng viên, sau đó trình lên tôi để báo cáo và xin ý kiến từ Ban Chấp hành. Tất cả phải tuân theo quy trình rõ ràng”, ông Thohir chia sẻ.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir sớm chia tay HLV Kluivert chỉ sau 10 tháng. Ảnh: EPA.

Người đứng đầu PSSI cho rằng việc tìm kiếm nhà cầm quân mới cần được tiến hành cẩn trọng, thay vì hấp tấp, bởi lịch thi đấu của đội tuyển Indonesia hiện không có sự kiện nào quá cấp bách. Tháng 11 tới là dịp FIFA Days, nhưng khả năng Indonesia sẽ “đóng cửa”, vì không có HLV. Chính ông Erick Thohir thừa nhận, đội tuyển Indonesia tạm thời không thi đấu trong đợt này nếu vẫn chưa tìm được ban huấn luyện mới.

“Chúng tôi không thể nóng vội. Nếu chưa có HLV, tốt hơn là không tham dự. Mục tiêu của chúng tôi là duy trì vị trí trong tốp 100 bảng xếp hạng FIFA, hướng đến Asian Cup 2027 và xa hơn là World Cup. Vì vậy, việc lựa chọn Ban huấn luyện phải dựa trên tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp với lộ trình phát triển dài hạn của bóng đá Indonesia”, ông Erick Thohir nói thêm.

Chủ tịch PSSI cũng nhấn mạnh rằng PSSI đang hướng đến việc xây dựng một hệ thống huấn luyện đồng bộ, không chỉ phục vụ cho đội tuyển quốc gia mà còn cho toàn bộ hệ thống đào tạo và các cấp độ đội trẻ: “Chúng tôi muốn tạo ra một hệ thống huấn luyện bền vững, nơi mỗi HLV đều hiểu rõ triết lý chung của bóng đá Indonesia. Đây không phải là việc chọn một cá nhân, mà chính là xây dựng cả một nền tảng chuyên nghiệp”.

Các tuyển thủ Indonesia đang chờ đợi nhà cầm quân mới. Ảnh: EPA.

Việc PSSI và Patrick Kluivert chia tay không gây nhiều bất ngờ khi Indonesia không thể giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026. Dưới thời Kluivert, đội bóng không đạt được những mục tiêu đề ra, dù chiến lược gia người Hà Lan từng mang đến hy vọng về một phong cách thi đấu hiện đại, giàu sức tấn công. Tuy nhiên, quãng thời gian 10 tháng làm việc là quá ngắn để ông có thể để lại dấu ấn rõ rệt.

Không chỉ Kluivert, một loạt cộng sự người Hà Lan của ông, gồm Alex Pastoor, Frank Van Kempen và Denny Landzaat, cũng đồng thời rời khỏi bộ máy huấn luyện của PSSI. Điều này buộc liên đoàn phải tái cơ cấu toàn diện ban chuyên môn trong thời gian tới.

Hiện tại, PSSI đang ưu tiên sự ổn định lâu dài hơn là lựa chọn vội vàng một cái tên mới. Khi chưa có lịch trình gấp gáp và các giải đấu lớn vẫn còn ở phía trước, việc thận trọng là cần thiết. Dù chưa có thông tin chính thức về các ứng viên, dư luận Indonesia đang kỳ vọng PSSI sẽ tìm được một chiến lược gia đủ tầm, đủ tâm để dẫn dắt đội tuyển quốc gia vượt qua giai đoạn chuyển giao.