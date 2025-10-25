MU nên giữ niềm tin với Amorim trong nhiều năm tới 25/10/2025 07:01

Cựu sao của MU, Liverpool và tuyển Anh Michael Owen muốn HLV Ruben Amorim được trao cơ hội thành công tại MU, nhưng lại đổ lỗi cho môi trường "độc hại" đã kìm hãm các cầu thủ. Michael Owen nói các ông chủ của MU nên giữ niềm tin với Amorim.

Amorim dành phần lớn mùa giải này để giữ lấy công việc sau chuỗi thành tích bết bát của Manchester United. Nhưng vị HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha đã giảm bớt áp lực sau chiến thắng bất ngờ của "quỷ đỏ" trước nhà vô địch Premier League Liverpool cuối tuần trước. Và cựu tiền đạo của đội tuyển Anh, Liverpool và Manchester United, Owen tin rằng Amorim là người phù hợp để đưa đội bóng khổng lồ của Anh trở lại thời kỳ đỉnh cao.

Owen chia sẻ với Sky Bet: "Ruben Amorim có thể là người dẫn dắt Manchester United trong nhiều năm tới. Khi Erik ten Hag còn nắm quyền, ngay từ phút đầu tiên tôi đã nói rằng tôi không thể hình dung ra điều đó. Tôi không đồng tình với lời nói cũng như phong cách bóng đá của Ten Hag.

Nhưng với Amorim, tôi thích những gì ông ấy nói và nguyên tắc của ông ấy. Với thời gian, sự đầu tư và sự ổn định, Amorim có thể thành công. Một số HLV lớn đã thất bại ở CLB đó trong thập kỷ qua, vì vậy đến một lúc nào đó, bạn phải ngừng thay đổi và gắn bó với một người.

Manchester United đã thay đổi mọi thứ, từ ban quản lý, cơ sở vật chất, nhân viên, thậm chí cả phòng họp. Giờ đây, họ cần sự ổn định và thời gian để hàn gắn lại. Đó là những gì Ruben Amorim có thể mang lại nếu được trao cơ hội."

Owen khẳng định MU nên giữ niềm tin với Amorim trong nhiều năm tới. ẢNH: EPA

Trong khi đó, Owen khẳng định một vấn đề lớn mà đội chủ sân Old Trafford vẫn gặp phải là CLB không thể giúp các cầu thủ tiến bộ, do môi trường "độc hại". Owen nói thêm: "Có điều gì đó trong đó (các cầu thủ gặp khó khăn ở Manchester United nhưng lại phát triển mạnh mẽ ở đội khác).

Hãy kể tên một cầu thủ Manchester United trong 10 năm qua đã đến và ở lại chơi tốt hơn, hoặc rời đi và chơi tệ hơn? Bạn không thể kể tên được. Nhưng bạn có thể kể tên rất nhiều người đã đi theo hướng ngược lại. Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chỉ là môi trường không phù hợp.

Ngược lại, hãy nhìn vào Liverpool. Những cầu thủ mà mọi người từng nghĩ là trung bình, giờ đã trở thành đẳng cấp thế giới. Khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp ở một CLB, mọi thứ đều trôi chảy; khi mọi thứ trở nên tiêu cực, nó sẽ kéo tất cả mọi người xuống.

Manchester United có những cầu thủ xuất sắc như Paul Pogba, Angel Di María, Alexis Sanchez - tất cả đều là những cầu thủ đẳng cấp thế giới khi họ đến, nhưng tất cả đều chỉ thể hiện bằng một nửa khả năng trong màu áo Manchester United. Đây là một môi trường khó khăn để các cầu thủ phát triển".