MU đối mặt kịch bản ác mộng về Casemiro 24/10/2025 14:43

Casemiro là cầu thủ chủ chốt của MU mùa này khi HLV Ruben Amorim tiếp tục chọn anh thay vì Manuel Ugarte và Kobbie Mainoo ở hàng tiền vệ. Bây giờ, MU đối mặt kịch bản ác mộng về ngôi sao người Brazil Casemiro.

Manchester United đang đối mặt với viễn cảnh mất Casemiro vì án treo giò tại Ngoại hạng Anh. Cầu thủ người Brazil này là trụ cột trong đội hình xuất phát của Manchester United mùa này, ra sân ở sáu trong tám trận đấu đầu tiên tại Premier League mùa này, với lần vắng mặt duy nhất là trận thua 1-3 trước Brentford do án treo giò.

Casemiro đã gặp rắc rối sau khi nhận hai thẻ vàng, dẫn đến một thẻ đỏ trong chiến thắng 2-1 trước Chelsea hồi tháng 9. Bất chấp những nghi ngờ trước đó về khả năng thi đấu đỉnh cao của anh, HLV Ruben Amorim đã quyết định ghép cặp tiền vệ 33 tuổi người Brazil với Bruno Fernandes ở hàng tiền vệ "quỷ đỏ" mùa này.

Casemiro đã nhận rất nhiều thẻ vàng ở mùa này. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, với lịch thi đấu dày đặc phía trước, MU có thể gặp ác mộng nếu vắng tiền vệ kỳ cựu Casemiro. Theo quy định của Ngoại hạng Anh, một cầu thủ sẽ bị treo giò một trận nếu tích lũy năm thẻ vàng trong 19 trận đầu tiên của mùa giải.

Đáng báo động là dù chỉ chơi bảy trận, Casemiro đã nhận năm thẻ vàng trong mùa giải này; ba trong số đó được tính là thẻ vàng vì hai thẻ còn lại dẫn đến việc anh bị đuổi khỏi sân. Casemiro đã nhận thẻ vàng trong hiệp một trận hòa 1-1 với Fulham và sau đó nhận hai thẻ vàng trong chiến thắng trước Chelsea trên sân nhà Old Trafford.

Sau khi chấp hành xong án treo giò một trận ban đầu, tuyển thủ Brazil với 80 lần khoác áo đội tuyển đã bị trọng tài rút thẻ vàng trong hai trận liên tiếp gặp Sunderland và Liverpool , đồng nghĩa với việc chỉ cần thêm hai thẻ vàng nữa là anh sẽ phải ngồi ngoài thêm một trận nữa. Nếu Casemiro nhận thẻ vàng trong trận đấu với Brighton vào thứ Bảy tuần này và trận tiếp theo gặp Nottingham Forest, anh sẽ bị loại khỏi chuyến hành quân quan trọng của MU đến Tottenham Hotspur vào ngày 8-11.

Sau 19 vòng đấu, ngưỡng thẻ vàng sẽ tăng lên 10, nghĩa là bất kỳ cầu thủ nào tích lũy đủ số thẻ vàng (10) này trước vòng thi đấu thứ 32 sẽ phải đối mặt với án treo giò hai trận. Cho đến nay, chỉ có Kiernan Dewsbury-Hall của Everton bị treo giò một trận vì nhận năm thẻ vàng.

Nếu Casemiro nhận thêm hai thẻ vàng nữa, Amorim sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc triệu tập Manuel Ugarte hoặc Kobbie Mainoo từ hàng tiền vệ dự bị của ông. Trước đó, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng cho rằng Mainoo đang cạnh tranh vị trí với đội trưởng Bruno Fernandes, ngụ ý rằng Ugarte nhiều khả năng sẽ là lựa chọn hàng đầu.

MU đối mặt kịch bản ác mộng về Casemiro. ẢNH: EPA

Điều này dẫn đến việc Mainoo được đồn đoán sẽ rời MU. Có nguồn tin cho rằng Napoli rất muốn tái hợp anh với Scott McTominay ở Naples theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, Amorim đã từ chối bất kỳ đề xuất nào cho phép ngôi sao có 10 lần khoác áo đội tuyển Anh ra đi khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng mở cửa.

"Điều đó là bình thường, và tôi cũng biết rằng ở CLB của chúng tôi, mọi thứ đều ồn ào, và truyền thông phải có tin tức về Manchester United", HLV Ruben Amorim chia sẻ với truyền thông, "Các cầu thủ muốn ra sân, nhưng họ lại không được ra sân. Như các anh đã nói, World Cup đang đến gần. Có những người đại diện luôn lắng nghe các cầu thủ nói chuyện. Vì vậy, tôi hiểu điều đó, nhưng họ là cầu thủ của chúng tôi, và chúng tôi cần tất cả mọi người có một mùa giải tốt".