HLV Thawatchai vui mừng với cơ hội vào tứ kết của U-23 Thái Lan 12/01/2026 11:53

(PLO)- HLV Mohammed tự hào về đội tuyển trẻ Iraq, còn HLV Thawatchai hài lòng với tinh thần thi đấu của U-23 Thái Lan sau khi hai đội hòa nhau 1-1 ở giải U-23 châu Á.

HLV trưởng đội tuyển U-23 Iraq, Emad Mohammed, tự hào về các cầu thủ trẻ của mình vì đã nỗ lực hết mình trong trận hòa 1-1 với U-23 Thái Lan ở bảng D giải vô địch U-23 châu Á đang diễn ra tại Saudi Arabia.

Kết quả này khiến bảng D trở nên khó đoán, sau khi Úc bất ngờ thua Trung Quốc 0-1. Hiện Trung Quốc dẫn đầu bảng với 4 điểm, theo sau là Úc (3 điểm), Iraq (2 điểm) và Thái Lan (1 điểm). Lượt trận thứ ba sẽ quyết định các đội tiến vào vòng loại trực tiếp.

“Nhiều cầu thủ của chúng tôi sinh năm 2005, nhưng tôi tự hào về màn trình diễn của họ và sự nỗ lực mà họ đã bỏ ra", HLV Emad Mohammed của U-23 Iraq nói sau trận đấu, “Chúng tôi thiếu một số cầu thủ kỳ cựu, nhưng các cầu thủ trẻ có thể hòa nhập tốt với những người hiện có".

HLV 43 tuổi này thừa nhận các cầu thủ của ông còn nhiều điều phải học hỏi dựa trên màn trình diễn trước Thái Lan. “Thái Lan để lại những khoảng trống trong hàng phòng ngự, và chúng tôi không phải lúc nào cũng tận dụng được những khoảng trống đó. Vì vậy, chúng tôi cần phải cải thiện chiến thuật và đồng thời khắc phục những sai lầm trong phòng ngự”, HLV Mohammed nói, đội bóng của ông sẽ giành vé vào vòng trong nếu thắng Úc vào thứ Tư.

HLV Emad Mohammed của U-23 Iraq. ẢNH: AFC

Iraq đã tạo ra mối đe dọa ngay từ phút thứ hai khi Layth Mahmood thực hiện đường chuyền chính xác cho Aymen Luay, người đã sút hụt cú vô lê trong vòng cấm. 2 phút sau, Thái Lan có cơ hội đáp trả nhờ Teerapat Pruetong.

Đội bóng Đông Nam Á, vừa thua Úc 2-1 trong trận mở màn, đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để vươn lên dẫn trước ở phút thứ 15 khi Chawanwit Saelao sút bóng chệch cột dọc bên trái sau một pha phản công nhanh.

Đến phút 21, đến lượt Iraq phung phí cơ hội khi Luay không thể đón được đường chuyền ngang khung thành của Mustafa Nawaf. Sức ép của Iraq cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 26 sau khi Nathan James phạm lỗi với Luay trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền, và Amoori Faisal đã sút thành công mở tỉ số 1-0 cho Iraq.

Lúc này, Thái Lan dồn lên tấn công tìm bàn gỡ hòa nhưng thủ môn Layth Sajid đã có pha cứu thua xuất sắc, cản phá cú sút khó chịu của Thanawut Phochai, giúp Iraq có lợi thế dẫn trước trong giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Cầm chân nhau với tỉ số 1-1, cả Thái Lan và Iraq đều có quyền tự quyết ở lượt trận cuối. ẢNH: AFC

Iraq, đội đã hòa không bàn thắng với Trung Quốc trong trận mở màn, đã phải phòng ngự trong hiệp hai với những pha uy hiếp khung thành của Iklas Sanron và Paripan Wongsa.

Tuy nhiên, Thái Lan suýt chút nữa đã để thủng lưới bàn thứ hai ở phút 67 sau khi không thể phá bóng từ đường chuyền của Mahmood, và Pichitchai Sienkrathok đã có pha cản phá kịp thời để từ chối cú vô lê của Luay từ rìa vòng cấm.

Tuy nhiên, những nỗ lực tấn công của đội bóng Đông Nam Á cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 85 khi Thanawut Phochai chuyền bóng cho Chinngoen Phutonyong, người đã dứt điểm hiểm hóc đánh bại Sajid, gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan.

Thái Lan suýt ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ đầu tiên sau khi Sajid có pha cứu thua xuất sắc cản phá cú sút của Sanron, bóng đập vào cột dọc bên phải, giúp hai đội chia điểm.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul vui mừng với 1 điểm có được của U-23 Thái Lan trước Iraq. ẢNH: AFC

Dù hài lòng và vui mừng với việc chia điểm trước đội mạnh hơn và giữ cơ hội vượt qua vòng bảng, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul của U-23 Thái Lan cho biết đội bóng của ông cần tận dụng tốt hơn các cơ hội ghi bàn.

“Chúng tôi có rất nhiều cơ hội sau giờ nghỉ, nhưng không thể ghi bàn cho đến cuối trận. Đội bóng đã chơi tốt nhưng vẫn mắc sai lầm. Tuy nhiên, nhìn chung, tôi hài lòng với một điểm và việc vẫn còn cơ hội vào tứ kết”, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul của U-23 Thái Lan nói, trong đó Thái Lan cần phải thắng Trung Quốc vào thứ Tư để có hy vọng đi tiếp.