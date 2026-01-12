Hàng công cực mạnh của U-23 Saudi Arabia: Cần đặc biệt chú ý Al Ghamdi 12/01/2026 07:01

Trước vòng chung kết U-23 châu Á, Saudi Arabia đầy tự tin hướng đến việc tối đa hóa lợi thế sân nhà để giành chức vô địch. Tuy nhiên, sau hai lượt trận đầu tiên ở bảng A, U-23 Saudi Arabia rơi vào thế bất lợi khi buộc phải thắng U-23 Việt Nam vào 23 giờ 30 đêm nay 12-1 ở lượt cuối vòng bảng mới đi tiếp, sau cú sẩy chân bất ngờ trước U-23 Jordan.

Đây là kịch bản ít ai có thể ngờ tới trước khi bước vào giải đấu, bởi với truyền thống, lực lượng cùng lợi thế sân nhà, U-23 Saudi Arabia được đánh giá là đội mạnh nhất bảng A, trong một bảng đấu còn có Việt Nam, Jordan và Kyrgyzstan. Hiện tại, Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối, theo sau là Jordan, Saudi Arabia (cùng 3 điểm) và Kyrgyzstan (0 điểm).

Saudi Arabia là nhà vô địch U-23 châu Á năm 2022 nhưng họ đã để mất danh hiệu vào tay Nhật Bản ở giải đấu vào năm 2024, bị loại bởi Uzbekistan ở tứ kết, đồng thời tan vỡ giấc mơ dự Olympic 2024 tại Paris (Pháp). Đội chủ nhà bước vào kỳ U-23 châu Á lần này với phong độ cực tốt khi giành chức vô địch U-23 Ả rập 2025 với chiến thắng 2-0 trước Iraq trong trận chung kết vào tháng 12 năm ngoái.

Dưới sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ Ý Luigi Di Biagio, đội tuyển thuộc khu vực Tây Á này không tham gia vòng loại diễn ra vào tháng 9 năm ngoái (vì là chủ nhà) mà tập trung chuẩn bị ở những nơi khác. Theo đó, “những chú chim ưng xanh trẻ tuổi" đã có một trại huấn luyện ở Nga trong thời gian đó và cũng đã chơi các trận giao hữu với Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái.

Hàng thủ U-23 Việt Nam cần đặc biệt chú ý đến Al Ghamdi. ẢNH: AFC

Đội hình U-23 Saudi Arabia có nhiều cầu thủ từng gây ấn tượng trong hành trình vào chung kết giải U-20 châu Á tại Trung Quốc năm 2025. Thủ môn cao kều Hamed Youssef, hậu vệ Mohammed Barnawi và tiền đạo Talal Haji nằm trong số những cầu thủ từ đội U-20 có thể sẽ tỏa sáng ở giải U-23 châu Á. Tuy nhiên, HLV Di Biagio hiểu rằng kỳ vọng sẽ rất cao cho chức vô địch trên sân nhà nên vẫn chưa sử dụng họ tại giải lần này.

Thay vào đó, tiền vệ cánh Abdulaziz Aliewa, người gây chú ý với những màn trình diễn tại CLB Al Kholood tại giải vô địch Saudi Arabia mùa này, là cầu thủ được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong giải đấu. Chính Aliewa cùng với Rakan Al Ghamdi đã ghi bàn trong chiến thắng của Saudi Arabia ở chung kết giải U-23 Ả rập trước Iraq, đội cũng đang dự giải U-23 châu Á lần này.

Trong khi đó, sau khi ghi bàn trong trận chung kết U-23 Ả Rập, Rakan Al Ghamdi tiếp tục mở hàng bàn thắng cho Saudi Arabia tại giải U-23 châu Á khi anh ghi bàn duy nhất trận vào lưới Kyrgyzstan.

Tiền đạo này đã tạo nên một khoảnh khắc quyết định khác, cứu nguy cho Saudi Arabia bằng một cú sút tuyệt đẹp ở phút 88, ấn định chiến thắng 1-0 trước Kyrgyzstan tại Sân vận động Thể thao Hoàng tử Abdullah Al Faisal. Chưa dừng lại ở đó, chính Rakan Al Ghamdi là người ghi bàn mở tỉ số cho Saudi Arabia trong trận thua ngược Jordan 2-3.

Đội trưởng Musab Al Juwayr của Saudi Arabia. ẢNH: AFC

Al Ghamdi bắt đầu sự nghiệp tại học viện đào tạo trẻ Al Nassr, nơi Cristiano Ronaldo đang thi đấu. Anh vừa mới có trận ra mắt đội 1 Al Nassr tại AFC Champions League Two 2025-2026 vào tháng 12 năm ngoái. Anh vào sân thay cho Kingsley Coman trong trận đấu với Al Zawraa của Iraq.

Điều này cho thấy, khả năng săn bàn của Al Ghamdi là rất đáng nể, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần phải đặc biệt chú ý đến ngôi sao này. Ngoài ra, đội hình Saudi Arabia còn có những cầu thủ khác có thể thay đổi cục diện trận đấu. Al Juwayr đã chơi cực hay bên cánh trái của Saudi Arabia trong trận thua Jordan, buộc hàng thủ đối phương phải vất vả chống đỡ. Bên cạnh đó là tiền đạo số 10 đội trưởng của Saudi Arabia Musab Al Juwayr, người ghi bàn còn lại vào lưới Jordan trên chấm 11m.