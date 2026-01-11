Sốc: Cảnh sát điều tra 8 lãnh đạo bóng đá Malaysia vụ nhập tịch gian dối để thắng Việt Nam 11/01/2026 08:09

(PLO)- Bóng đá Malaysia đang đứng trước một cơn địa chấn lớn khi ban quản lý đội tuyển quốc gia dự kiến sẽ phải làm việc với cảnh sát trong thời gian tới, liên quan đến nghi án làm giả giấy tờ nhập tịch của bảy cầu thủ.

Vụ việc ở làng bóng Malaysia không còn dừng ở mức nội bộ mà đã chính thức được cơ quan điều tra hình sự vào cuộc, đẩy Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vào tâm điểm chú ý của dư luận. Mọi sự bắt nguồn từ sau trận chủ sân Bukit Jalil thắng đậm Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027, FIFA phát hiện đội tuyển Malaysia có đến 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ gian dối và đã ra lệnh trừng phạt.

Quyền Chủ tịch FAM, ông Datuk Yusoff Mahadi, xác nhận cảnh sát đã lấy lời khai của ít nhất 8 cá nhân có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hồ sơ nhập tịch gây tranh cãi. Ông cũng cho biết bản thân mình không nằm ngoài danh sách được triệu tập, bởi ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra, FAM được xác định là đầu mối chính cần làm rõ.

Theo ông Yusoff, trình tự điều tra của cảnh sát là điều dễ hiểu. Với tư cách là cơ quan quản lý bóng đá quốc gia, FAM là nơi đầu tiên mà các nhà chức trách tìm đến để thu thập thông tin, tài liệu và lời khai.

Quyền Chủ tịch FAM, ông Datuk Yusoff Mahadi tiết lộ cảnh sát đã lấy lời khai của ít nhất 8 lãnh đạo FAM. Ảnh: TNST.

Sau khi hoàn tất việc xác minh trong nội bộ liên đoàn, cảnh sát mới mở rộng phạm vi điều tra sang đội tuyển quốc gia hoặc các cá nhân khác có liên quan. Ông nhấn mạnh rằng cảnh sát sẽ không tiếp cận một cá nhân cụ thể trước khi làm rõ vai trò và trách nhiệm của tổ chức đứng đầu.

Một chi tiết khiến dư luận đặc biệt chú ý là vai trò của Rob Friend, người từng được FAM công bố là giám đốc điều hành đội tuyển quốc gia Malaysia vào tháng 12-2024. Trước đó không lâu, trong phán quyết dài 64 trang ban hành hồi tháng 11, FIFA lại cho biết Friend thừa nhận ông chỉ giữ vai trò cố vấn cho đội tuyển. Sự khác biệt giữa hai thông tin này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính minh bạch trong cơ cấu điều hành và quy trình ra quyết định của FAM.

Đội tuyển Malaysia ăn mừng sau trận thắng đội khách Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup diễn ra ngày 10-6-2025. Ảnh: TNST.

Diễn biến vụ việc càng trở nên nghiêm trọng khi Giám đốc Sở Điều tra Tội phạm Thương mại Bukit Aman, Datuk Rusdi Mohd Isa, xác nhận cảnh sát đang điều tra vụ án theo Điều 420 của Bộ luật Hình sự, điều khoản liên quan đến hành vi gian lận. Việc áp dụng điều luật này cho thấy các nhà chức trách đánh giá vụ việc có dấu hiệu hình sự rõ ràng, chứ không đơn thuần là sai sót hành chính.

Trước đó, chính FAM đã chủ động trình báo cảnh sát dựa trên khuyến nghị từ Ủy ban Điều tra Độc lập, đơn vị được giao nhiệm vụ làm rõ toàn bộ quá trình nhập tịch các cầu thủ. Khi cuộc điều tra bước sang giai đoạn mới, tương lai của bóng đá Malaysia cũng như uy tín của FAM đang bị đặt trước thử thách lớn chưa từng có.