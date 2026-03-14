Iran nổi giận cực độ: “Không ai có quyền đuổi chúng tôi khỏi World Cup” 14/03/2026 13:12

(PLO)- Một cuộc khẩu chiến hiếm thấy vừa bùng nổ quanh World Cup khi đội tuyển Iran thẳng thừng tuyên bố không quốc gia hay cá nhân nào có thể loại họ khỏi giải đấu lớn nhất hành tinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc đến vấn đề an ninh ở World Cup nếu đội tuyển Iran tham dự tại Mỹ. Ngay lập tức, trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, đội tuyển quốc gia Iran khẳng định quyền tham dự Cúp thế giới của họ là điều không thể bị phủ nhận. Tehran cho rằng quyền quyết định thuộc về FIFA - cơ quan quản lý bóng đá thế giới - chứ không phải bất kỳ lãnh đạo hay quốc gia nào.

Phản ứng của Iran xuất hiện ngay sau khi ông Donald Trump đăng tải bình luận trên nền tảng Truth Social. Trong bài viết này, ông cho rằng dù Iran có thể được phép tham dự World Cup, việc họ xuất hiện tại Mỹ có thể đặt chính các cầu thủ vào tình thế nguy hiểm. Ông Trump nhấn mạnh vấn đề “tính mạng và sự an toàn” của các thành viên đội tuyển Iran nếu họ đến Mỹ trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.

Phát biểu này gây bất ngờ bởi chỉ hai ngày trước đó, ông Trump từng nói với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino rằng các cầu thủ Iran vẫn được chào đón tại giải đấu, bất chấp tình hình chiến sự đang diễn ra ở Trung Đông. Sự thay đổi trong thông điệp khiến nhiều người đặt câu hỏi về lập trường của phía Mỹ.

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch FIFA có cuộc nói chuyện về việc Iran sẽ tham dự World Cup. Ảnh: EPA.

Đáp lại, phía Iran đưa ra tuyên bố cứng rắn. Đội tuyển nước này khẳng định họ đã giành vé tham dự Cúp thế giới bằng năng lực và những chiến thắng thuyết phục trên sân cỏ. Theo họ, thành tích của các cầu thủ Iran trong vòng loại cho thấy vị thế của họ tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Thông điệp của đội tuyển Iran còn mang hàm ý chỉ trích nước chủ nhà. Tehran cho rằng nếu một quốc gia đăng cai không thể đảm bảo an toàn cho các đội tham dự, chính quốc gia đó mới nên bị xem xét về tư cách tổ chức giải đấu, chứ không phải các đội bóng.

Tranh cãi xảy ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại Trung Đông đang gia tăng. Cuộc xung đột bùng phát sau các cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành vào ngày 28-2 đã làm dấy lên lo ngại về khả năng Iran tham gia các sự kiện quốc tế, trong đó có World Cup.

Đội tuyển Iran vẫn chưa có quyết định chính thức về việc góp mặt ở Cúp thế giới hay không. Ảnh: EPA.

Giải đấu năm nay dự kiến được đồng tổ chức bởi ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico. Đây là lần đầu tiên World Cup có ba nước chủ nhà cùng đăng cai, vì vậy vấn đề an ninh và ổn định chính trị được đặc biệt quan tâm.

Sau khi vấp phải nhiều phản ứng, ông Trump tiếp tục đăng thêm một thông điệp khác nhằm trấn an dư luận. Ông khẳng định nước Mỹ rất mong chờ được tổ chức Cúp thế giới và cam kết giải đấu sẽ diễn ra an toàn cho cả cầu thủ lẫn người hâm mộ từ khắp thế giới. Theo ông, doanh số bán vé cho giải đấu đang tăng mạnh, cho thấy sự quan tâm rất lớn của công chúng toàn cầu.