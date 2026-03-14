World Cup rắc rối chưa từng có 14/03/2026 06:39

(PLO)- Khả năng đội tuyển Iran rút khỏi vòng chung kết World Cup 2026 đang tạo ra làn sóng tranh luận trong giới bóng đá quốc tế và cho đến nay FIFA vẫn chưa có quyết định đội tuyển nào thay thế.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vẫn chưa trả lời được câu hỏi khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, và Iran thực sự không tham dự World Cup 2026 diễn ra tại Bắc Mỹ vào mùa hè này, đội tuyển nào sẽ được lựa chọn thay thế. Trong số những cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở châu Á gồm có Iraq, UAE và thậm chí cả… tuyển Ý ở châu Âu.

FIFA vẫn chờ quyết định cuối cùng của Iran

World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, sự góp mặt của Iran trở thành đề tài gây tranh cãi sau khi Mỹ phối hợp với Israel tiến hành một cuộc tấn công vào Tehran vào ngày 28-2. Sự kiện này đã khiến tình hình Trung Đông trở nên cực kỳ căng thẳng và làm dấy lên nhiều nghi vấn về việc Iran có tiếp tục tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hay không.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề này. Trong cuộc trò chuyện, ông Trump khẳng định Iran vẫn được chào đón tham dự World Cup, bất chấp những diễn biến phức tạp.

Đội tuyển Iraq có khả năng cao thay thế Iran đá vòng chung kết Cúp thế giới 2026. Ảnh: TFF.

Dù vậy, phản ứng từ phía Iran lại mang màu sắc hoàn toàn khác. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Iran, Ahmad Donyamali, tuyên bố trên truyền hình nhà nước rằng đội tuyển Iran sẽ không tham gia World Cup sau khi lãnh đạo tối cao Ali Khamenei bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ. Theo ông, trong bối cảnh hiện tại, việc tham dự giải đấu được tổ chức tại Mỹ là điều không thể chấp nhận.

Tuyên bố này khiến tương lai của Iran tại World Cup trở nên mờ mịt, dù trên thực tế nước này vẫn chưa gửi bất kỳ thông báo rút lui chính thức nào tới FIFA. Trên giấy tờ, Iran vẫn nằm trong danh sách các đội tham dự vòng chung kết và được xếp vào bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Ai Cập. Hai trận đấu của họ dự kiến diễn ra tại Los Angeles và trận còn lại tại Seattle.

Nếu Iran cuối cùng quyết định rút lui hoặc bị loại khỏi giải đấu, FIFA sẽ phải tìm một đội tuyển khác để lấp chỗ trống. Theo thông lệ, đội thay thế thường đến từ cùng liên đoàn khu vực nhằm giữ cân bằng đại diện châu lục. Với Iran là đại diện của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), nhiều khả năng đội được chọn cũng sẽ đến từ khu vực này.

Bóng đá Iran vẫn chưa có quyết định chính thức về việc bỏ World Cup. Ảnh: TFF.

Ai thay thế Iran tham dự World Cup?

Trong số các đội đang được nhắc tới, Iraq được xem là ứng viên hợp lý. Đội tuyển này vẫn còn cơ hội giành vé dự World Cup thông qua trận play off liên lục địa diễn ra vào ngày 31-3.

Nếu FIFA quyết định trao suất dự World Cup cho Iraq thay vì Iran, một chuỗi kịch bản mới có thể xuất hiện. Trong trường hợp đó, vị trí của Iraq tại vòng play off liên lục địa sẽ bị bỏ trống, và UAE có thể được trao cơ hội quay trở lại cuộc đua.

UAE từng tiến rất gần tới việc giành vé dự World Cup 2026. Tại vòng loại thứ ba khu vực châu Á, họ đứng thứ ba trong bảng đấu phía sau Iran và Uzbekistan. Hiện tại, UAE vẫn được đánh giá cao trong nhóm các đội châu Á chưa giành được vé dự World Cup. Theo bảng xếp hạng FIFA, họ hiện đứng thứ 58 thế giới, cao nhất trong số các đội khu vực chưa giành suất trực tiếp.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chưa trao quyền thay thế Iran cho bất kỳ đội nào. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, việc lựa chọn đội thay thế không phụ thuộc hoàn toàn vào thứ hạng. Các quy định của FIFA không quy định rõ ràng rằng đội được chọn phải là á quân vòng loại, đội có thứ hạng cao nhất hay đến từ cùng khu vực. Quyền quyết định cuối cùng hoàn toàn nằm trong tay cơ quan điều hành bóng đá thế giới.

Ngoài phương án đưa Iraq thay thế Iran, FIFA cũng có thể cân nhắc những kịch bản khác. Bên cạnh các đội châu Á như Iraq hay UAE, một cái tên khác cũng được nhắc đến trong các kịch bản thay thế Iran là đội tuyển Ý, nhằm giữ sức hút thương mại và chuyên môn cho giải đấu. Đội tuyển Ý từng bốn lần vô địch World Cup nhưng đã vắng mặt ở hai kỳ gần nhất, được xem là cái tên có sức nặng và kinh nghiệm.

Dù vậy, trường hợp này mang tính giả thuyết nhiều hơn là khả năng thực tế. Tuyển Ý hiện vẫn đang phải tranh vé dự World Cup thông qua vòng play off của khu vực châu Âu sau khi không giành được suất trực tiếp ở vòng loại.

Tuyển Ý có thể vẫn dự vòng play off để săn vé World Cup. Ảnh: EPA.

Dù quyết định cuối cùng ra sao, Iran vẫn có thể phải đối mặt với hậu quả tài chính nếu rút lui. Theo điều lệ World Cup 2026, bất kỳ liên đoàn nào rút khỏi giải đấu có thể bị phạt từ 250.000 đến 500.000 franc Thụy Sĩ. Ngoài khoản phạt này, liên đoàn đó cũng phải hoàn trả toàn bộ tiền hỗ trợ chuẩn bị và các khoản đóng góp đã nhận từ FIFA.

Rắc rối hiện tại đang khiến World Cup 2026 đối diện một kịch bản chưa từng có tiền lệ. Nếu Iran chính thức rút lui, FIFA sẽ phải nhanh chóng đưa ra quyết định để đảm bảo cấu trúc giải đấu không bị xáo trộn. Và trong cơn địa chấn ấy, vẫn chưa biết ai bất ngờ trở thành đội bóng hưởng lợi lớn nhất.