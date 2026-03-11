HLV Mai Đức Chung xin nghỉ khỏi đội tuyển rồi có quay lại không? 11/03/2026 11:55

(PLO)- HLV Mai Đức Chung lại xin rút lui sau thất bại ở Asian Cup 2026 với rất nhiều lần ông nói chia tay nhưng vẫn quay lại “cứu” tuyển nữ Việt Nam, nhưng lần này thì không thể.

Sau thất bại nặng nề 0-4 trước đội tuyển nữ Nhật Bản tại vòng chung kết Asian Cup 2026, HLV Mai Đức Chung đã chia sẻ thẳng thắn về trận đấu cũng như tương lai của bóng đá nữ Việt Nam. Nhà cầm quân 76 tuổi một lần nữa khiến người hâm mộ bất ngờ khi bày tỏ ý định rút lui sau giải đấu, đánh dấu thêm một lần ông chủ động xin nghỉ dù trước đây từng nhiều lần trở lại dẫn dắt đội tuyển.

Đánh giá về cục diện bóng đá nữ trong khu vực và châu lục, HLV Mai Đức Chung cho rằng sự phát triển của môn thể thao này đang diễn ra rất mạnh mẽ. Theo ông, trong những năm gần đây, nhiều quốc gia đã đầu tư bài bản hơn cho bóng đá nữ, khiến mặt bằng trình độ được nâng lên rõ rệt.

Ở Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, các đội tuyển như Philippines cũng đang nhận được sự quan tâm lớn. Trong khi đó tại châu Á, những quốc gia như Iran hay Uzbekistan cũng bắt đầu chú trọng đào tạo và phát triển bóng đá nữ. Ông nhận định sự quan tâm từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang góp phần thúc đẩy phong trào ngày càng rộng khắp và chuyên nghiệp hơn.

Nhật Bản quá mạnh so với tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: TAFC.

Nói về thất bại trước đội tuyển Nhật Bản, vị HLV lão làng thẳng thắn nhận trách nhiệm với vai trò người đứng đầu ban huấn luyện. Ông cho rằng bóng đá luôn tồn tại quy luật thắng - thua và việc đối đầu với những đội tuyển có đẳng cấp cao hơn là điều bình thường trong thể thao. Theo ông, bất kỳ đội bóng nào cũng đặt mục tiêu chiến thắng, nhưng khi không đạt được kết quả mong muốn thì cần chấp nhận thực tế và tiếp tục nỗ lực trong tương lai.

Dù kết quả không như mong đợi, HLV Mai Đức Chung vẫn dành lời khen cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam. Trước một đối thủ được đánh giá vượt trội về thứ hạng lẫn trình độ như Nhật Bản, các cầu thủ đã thi đấu với sự quyết tâm và nỗ lực đáng ghi nhận. Ông cho rằng những gì các học trò thể hiện trên sân vẫn xứng đáng được trân trọng.

Bên cạnh câu chuyện chuyên môn, vị chiến lược gia kỳ cựu cũng nhấn mạnh rằng muốn bóng đá nữ Việt Nam tiến xa hơn, nền tảng đào tạo trẻ cần được chú trọng mạnh mẽ. Theo ông, việc phát triển phong trào bóng đá trong trường học, tại các địa phương và các trung tâm đào tạo sẽ đóng vai trò quyết định. Khi hệ thống đào tạo được mở rộng và duy trì ổn định, đội tuyển quốc gia mới có thể duy trì thành tích và hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Ông Chung lại nói chia tay đội tuyển. Ảnh: TAFC.

Khi được hỏi về kế hoạch cá nhân sau giải đấu, HLV Mai Đức Chung chia sẻ rằng ông dự định sẽ rút lui để nhường cơ hội cho thế hệ huấn luyện viên kế cận. Ông cho biết bản thân cảm thấy vui nếu đội tuyển sớm có người thay thế để tiếp tục dẫn dắt và phát triển bóng đá nữ Việt Nam.

Đây không phải lần đầu tiên nhà cầm quân kỳ cựu bày tỏ mong muốn rời cương vị HLV trưởng. Trong sự nghiệp gắn bó với đội tuyển nữ Việt Nam, ông từng nhiều lần xin nghỉ vì lý do tuổi tác và sức khỏe, đặc biệt sau các giải đấu lớn như World Cup 2023 và SEA Games 33. Tuy vậy, mỗi khi đội tuyển cần, ông lại tái xuất, nên không ai chắc sau lần này ông có quay lại nữa hay không?

Sau khi kết thúc hành trình tại Asian Cup nữ 2026 tổ chức ở Úc, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở về nước vào ngày 12-3. Toàn đội dự kiến khởi hành từ Perth lúc 10 giờ sáng theo giờ địa phương và hạ cánh tại TP.HCM vào 15 giờ 45 cùng ngày. Sau khi trở lại Việt Nam, các cầu thủ sẽ trở về CLB để tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế tiếp theo trong năm 2026.