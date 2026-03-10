HLV Meredov quyết cho Thái Lan “ở nhà” xem Asian Cup 2027 bằng cách này 10/03/2026 13:20

(PLO)- HLV Meredov chơi chiêu gì để ít nhất có 1 điểm tại Rajamangala tối 31-3 và cho Thái Lan "ở nhà" xem Asian Cup 2027?

Khả năng cao nhất, HLV Rovshen Meredov sẽ dùng CLB Arkadag để đến Thái Lan làm khách lượt trận cuối bảng D ngày 31-3 với mục tiêu có điểm trước Thái Lan là Turmekistan sẽ lấy tấm vé duy nhất của bảng dự Asian Cup 2027.

Nếu Turkmenistan có điểm tại Rajamangala tối 31-3 đồng nghĩa tuyển Thái Lan phải ở nhà xem Asian Cup 2027. Nhưng vì sao nhà cầm quân 42 tuổi có bằng cử nhân Luật tại ĐH Quốc gia Turkmenistan này lại dùng CLB Arkadag chạm trán Thái Lan. Hãy ngược về lịch sử tại bảng D của Turkmenistan.

Tuyển Thái Lan bị "sụp hầm" 1-3 tại Ashghabat vào ngày 10-6 năm ngoái khiến họ mất ưu thế trước Turkmenistan. Ảnh: AFC

HLV Meredov ngồi ghế nóng đội tuyển Turmenistan sau lượt trận thứ nhất, thay cho HLV Orazov sau khi vị này dẫn quân đến Đài Loan và thắng 2-1 ở lượt trận đầu. Tuy nhiên Ban chuyên môn của LĐBĐ Turkmenistan đánh giá Ozarov không cao nên phải thay thế sớm, không để bỏ lỡ cơ hội đến Asian Cup 2027.

Bị “bắt cóc bỏ dĩa”, HLV Meredov ngồi vào ghế nóng cuối tháng 5-2025. Rồi ông lấy CLB Arkadag làm nòng cốt đội tuyển Turkmenistan để tiếp tuyển Thái Lan theo “kiểu chữa cháy” và kết quả là đánh bại tuyển Thái Lan 3-1 tại Ashghabat ngày 10-6. Đó cũng là ngày tuyển Việt Nam thảm bại tại Bukit Jalil 0-4 trước Malaysia có 7 tuyển thủ nhập tịch lậu.

Ông Meredov sẽ "bổn cũ soạn lại" tức dùng cầu thủ nòng cốt của CLB Arkadag để có điểm trước Thái Lan tối 31-3. Ảnh: T.P

Cần nói thêm rằng lúc đó CLB Arkadag vừa mới vô địch AFC Champions League 2 khi đánh bại Lion City Sailors ngay tại Singapore ở chung kết. HLV Meredov giải quyết tình huống “nóng”, tức tìm mọi cách đánh bại tuyển Thái Lan, sau đó có thời gian ông mới “tu bổ”, “sữa chữa” và rà soát lại tuyển Turkmenistan, mở rộng trở lại bằng cách gọi nhiều nguồn cầu thủ vào đội tuyển.

Đến thời điểm nước rút cho lượt trận cuối cùng khi Turkmenistan chuẩn bị sang Bangkok đá lượt trận cuối chỉ cần hòa là loại Thái Lan, còn Turkmenistan có vé duy nhất bảng đi Saudi Arabia 2027. Sau gần 1 năm tuyển mở rộng việc tuyển chọn các cầu thủ khác, tuyển Turkmenistan không mạnh lên. Ở Turkmenistan thì CLB Arkadag là vô đối với nhiều cầu thủ nội chất lượng và chơi rất ăn ý nên HLV Meredov sẽ “bổn cũ soạn lại” để có kết quả như mong đợi khi đến Thái Lan ngày 31-3 tới.

Turkmenistan cùng 12 điểm với Thái Lan nhưng đội bóng Trung Á xếp nhất nhờ ưu thế đối đầu.

Trả lời báo Turkmenistan Portal, HLV Meredov quả quyết: “Tôi đã theo dõi CLB Arkadag suốt mùa giải này từ nội địa đến AFC Champions League 2. Đội mạnh hơn cả tuyển quốc gia nên tôi phải cân nhắc cho chuyến đến Thái Lan mang tính quyết định này".

Dù Arkadag bị Al Nassr của Ronaldo loại ở vòng 16 đội giải hạng hai châu lục (cùng thua 0-1 tại Ashghabat và tại Riyadh qua lượt đi và về), nhưng ông Meredov đánh giá Arkadag cực cao. Al Nassr có hàng loạt ngôi sao thế giới nhưng rất khó thắng Arkadag, nghĩa là Arkadag chơi ngang ngửa với Al Nassr.

Việc lấy Arkadag làm nòng cốt đội tuyển Turkmenistan khiến Meredov cũng chịu áp lực lời ra tiếng vào, nhưng suất vé đi Asian Cup 2027 quan trọng hơn.

Nếu tối 31-3 tại Thiên Trường diễn ra trận Việt Nam tiếp Malaysia thì tại Rajamangala có trận đấu nảy lửa, một mất một còn giữa Thái Lan và Turkmenistan.