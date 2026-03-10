Lộ diện chủ tịch mới của liên đoàn bóng đá Malaysia 10/03/2026 11:55

(PLO)- Nhà sáng lập AirAsia, ông Fernandes, nhận được sự ủng hộ để trở thành chủ tịch liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) tiếp theo.

Chủ tịch Hội đồng Paralympic Malaysia (PCM) Datuk Seri Megat D Shahriman Zaharudin tin rằng các lãnh đạo doanh nghiệp có kinh nghiệm tái cơ cấu, bao gồm cả người sáng lập Air Asia, Tan Sri Tony Fernandes, là cần thiết để xây dựng lại liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Megat tin rằng chuyên môn của các nhân vật doanh nghiệp có thể khôi phục niềm tin vào FAM sau những thách thức về quản trị và pháp lý gần đây.

"Tôi nghĩ sự kết hợp giữa kinh nghiệm của ông Fernandes và việc ông ấy cũng tham gia vào lĩnh vực thể thao ở Vương quốc Anh sẽ là một điều tuyệt vời", ông Megat nói, "Tôi rất muốn được làm việc với những người có năng lực".

Những phát ngôn của ông Megat được đưa ra sau quyết định của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về việc giữ nguyên hình phạt của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đối với bảy cầu thủ vì sử dụng giấy tờ không hợp lệ trong quá trình nhập tịch để đại diện cho đội tuyển Malaysia.

Chủ tịch Hội đồng Paralympic Malaysia (PCM) Datuk Seri Megat D Shahriman Zaharudi. Ảnh: NST

CAS giữ nguyên án treo giò 12 tháng đối với Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Facundo Garces. FAM cũng bị phạt 350.000 Franc Thụy Sĩ.

Ông Megat tin rằng những cá nhân đến từ khu vực doanh nghiệp là những người có đủ khả năng nhất để giải quyết những thách thức về cơ cấu và tài chính của bóng đá Malaysia.

"Chúng tôi làm việc này hàng ngày. Chúng tôi mua các công ty, bán các công ty, thu hẹp quy mô các công ty và quản lý các vụ phá sản. Vì vậy, chúng tôi biết cách xử lý nợ và tái cấu trúc", ông Megat khẳng định.

Ông Megat nói thêm rằng cuộc đánh giá quản trị đang diễn ra của FAM, có sự tham gia của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), tạo cơ hội để cải tổ bộ máy quản lý. "Thẳng thắn mà nói, tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để chúng tôi tham gia", ông cho biết.

Tuy nhiên, ông Megat nhấn mạnh cải cách phải tôn trọng quyền lực của các liên đoàn bóng đá cấp bang (FA).

"Điều quan trọng nhất là phải giành được sự tin tưởng của các liên đoàn bóng đá. Chúng tôi không tước đoạt quyền của họ, chúng tôi đang hợp tác với họ", ông Megat chia sẻ, đồng thời cho biết ông đã liên hệ với một số liên đoàn bóng đá cấp tiểu bang tại Malaysia để thảo luận về việc tái thiết bóng đá.

Ông Tan Sri Tony Fernandes là ứng viên sáng giá cho chức chủ tịch FAM. ẢNH: NST

"Nhiệm vụ rất lớn, nhưng người hâm mộ Malaysia xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn, và chúng ta phải khôi phục lại danh tiếng của đất nước", ông Megat cho biết thêm.

Trong khi đó, tờ Timesport (Malaysia) đưa tin, người sáng lập Air Asia, Tan Sri Tony Fernandes sẵn sàng đảm nhận chức chủ tịch FAM sau vụ từ chức hàng loạt của ban lãnh đạo FAM hồi tháng Giêng vừa qua.