Bắt khẩn cấp tài xế xe ôm đập phá đồ đạc của người phụ nữ tại nhà ga T3 09/03/2026 21:25

(PLO)- Sau khi bị từ chối chở khách, tài xế Bùi Quang Hiếu đã gây rối tại sân bay Tân Sơn Nhất và bị Công an bắt khẩn cấp để điều tra.

Chiều tối 9-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Quang Hiếu, 35 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền (quận Tân Bình cũ).

Bùi Quang Hiếu bị điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực cửa ngõ sân bay. Trước đó, Công an phường Bảy Hiền tiếp nhận thông tin về một tài xế xe ôm có hành vi đập phá hành lý, gây náo loạn trước khu vực cổng nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngay sau đó, Công an phường Bảy Hiền khẩn trương rà soát, xác minh và mời bị hại phối hợp điều tra, đồng thời đưa Bùi Quang Hiếu về trụ sở làm việc.

Hiếu bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 15 ngày 8-3-2026, chị ĐTT, 39 tuổi, đáp chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM. Khi ra khu vực cổng số 2 nhà ga T3 để tìm xe về nhà, chị T gặp Hiếu để hỏi giá. Nhận thấy tài xế này có biểu hiện đã sử dụng rượu bia, chị T từ chối dịch vụ và di chuyển sang khu vực gần đó để chờ xe khác.

Cho rằng người phụ nữ này "gọi xe nhưng không đi", Hiếu đuổi theo chửi bới. Người này còn kéo hành lý của chị T ra giữa đường rồi đập phá. Sự việc chỉ dừng lại khi các tài xế xe ôm khác và người dân xung quanh đến can ngăn.

Cơ quan Công an nhận định hành vi của Hiếu đã gây mất trật tự công cộng tại khu vực đông người, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại cửa ngõ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, gây bức xúc dư luận.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần kiềm chế, ứng xử văn minh trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt tại các khu vực công cộng. Mọi hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm phạm tài sản hoặc đe dọa an toàn của người khác đều bị xử lý nghiêm theo quy định.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.