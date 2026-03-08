Xác minh clip người mặc áo xe ôm công nghệ đuổi phụ nữ, phá đồ đạc tại ga T3 08/03/2026 11:53

(PLO)- Công an phường Bảy Hiền (quận Tân Bình cũ), TP.HCM đang xác minh clip người mặc áo xe ôm công nghệ đuổi phụ nữ và đập phá đồ đạc tại khu vực ga T3.

Ngày 8-3, Công an phường Bảy Hiền, TP.HCM, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc một người đàn ông có hành vi gây rối, đuổi đánh một phụ nữ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hỗn loạn trước cửa nhà ga T3. Theo hình ảnh từ clip, một người đàn ông mặc đồng phục xe ôm công nghệ, biểu hiện không tỉnh táo, liên tục đập phá đồ đạc trên đường.

Lúc này, một phụ nữ đứng cạnh (giống hành khách vừa đến sân ga) đã nỗ lực can ngăn. Tuy nhiên, người đàn ông không dừng lại mà vung tay như dọa đánh và còn đuổi theo, giật nón và ném mạnh vào người phụ nữ này.

Người đàn ông giật nón của người phụ nữ rồi truy đuổi, ném nón vào nạn nhân. Ảnh cắt từ clip

Dù có nhiều người mặc đồng phục xe ôm công nghệ xung quanh đến can thiệp, người đàn ông vẫn hung hăng quay lại đập phá. Người này tiếp tục lôi quần áo, đồ đạc từ trong hộp giấy và túi xách ném tung tóe ra đường.

Sự việc diễn ra ngay khu vực cửa ngõ khiến giao thông bị ảnh hưởng, nhiều phương tiện phải dừng lại theo dõi.

Sau đó người này tiếp tục quay lại đập phá đồ đạc, ném ra đường. Ảnh cắt từ clip

Hiện, Công an phường Bảy Hiền đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc do có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng.