2 người ở Tây Ninh trộm dây cáp điện bán lấy tiền mua ma túy bị bắt 08/03/2026 12:15

(PLO)- Hai người đàn ông bị nghi nhiều lần trộm dây cáp điện trên tuyến đường tỉnh ở Tây Ninh bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy, vừa bị công an phát hiện và bắt giữ.

Ngày 8-3, Công an xã Tân Thành (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ việc để xử lý Huỳnh Văn Giống (36 tuổi, ngụ xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp) và Trần Văn Lợi (32 tuổi, ngụ xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh) về hành vi trộm dây cáp điện trên địa bàn.

Trước đó, qua phản ánh của người dân địa phương, thời gian gần đây trên tuyến đường ĐT795 thuộc địa bàn xã Tân Thành xảy ra tình trạng nhiều trụ điện chiếu sáng bị kẻ gian tháo trộm dây điện. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng 200 triệu đồng mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do hệ thống chiếu sáng bị hư hỏng.

Trước tình hình trên, Công an xã Tân Thành đã tăng cường các tổ công tác tuần tra vào ban đêm tại những khu vực vắng người qua lại. Đến khoảng 22 giờ 30 phút ngày 5-3, trong lúc tuần tra tại khu vực rừng cao su thuộc ấp 4, lực lượng công an phát hiện hai đối tượng có biểu hiện khả nghi đang ẩn nấp trong rừng.

Giống và Lợi bị lực lượng công an bắt giữ tại khu vực rừng cao su. Ảnh: CATT

Nghi vấn đây là các đối tượng liên quan đến các vụ trộm dây điện trước đó, lực lượng công an nhanh chóng tổ chức truy đuổi. Khi bị phát hiện, hai đối tượng dùng kéo chống trả nhằm tìm cách tẩu thoát. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và kỹ năng nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế và đưa cả hai về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra nhanh, cả hai đối tượng đều cho kết quả dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã cùng nhau mang theo dụng cụ, lựa chọn các đoạn đường vắng trên tuyến ĐT795 để tháo trộm dây điện tại các trụ điện chiếu sáng.

Sau khi thực hiện trót lọt, các đối tượng đem số dây điện trộm được đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Hành vi này được thực hiện nhiều lần trước khi bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Tiến hành khám xét nơi ở của hai đối tượng, lực lượng công an tiếp tục thu giữ nhiều công cụ dùng để sử dụng ma túy cũng như các dụng cụ phục vụ việc cắt trộm dây điện.

Vụ việc đang được Công an xã Tân Thành đang tiếp tục điều tra làm rõ.