Hơn 200 m cáp điện ngầm bị nhóm thanh thiếu niên cắt trộm 01/02/2026 20:35

(PLO)-Công an điều tra nhóm thanh thiếu niên cắt trộm hơn 200 m cáp điện ngầm ở Quảng Trị.

Ngày 1-2, Công an phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang điều tra vụ cắt trộm cáp điện ngầm trên địa bàn.

Trước đó, Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung phản ánh đến công an địa phương hơn 218 m dây cáp điện ngầm tại nhiều địa điểm trên địa bàn phường Nam Đông Hà bị cắt trộm, giá trị khoảng 237 triệu đồng.

Ba thanh thiếu niên cùng nhiều tang vật.

Công an phường Nam Đông Hà xác định một nhóm thanh thiếu niên nên tiến hành làm việc.

Khu vực có cáp điện ngầm bị ba thanh thiếu niên cắt trộm.

Ba thanh thiếu niên gồm HKG (18 tuổi), HKS (15 tuổi, cùng ngụ phường Nam Đông Hà) ĐVK (15 tuổi, ngụ xã Triệu Bình, Quảng Trị).